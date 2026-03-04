EN
МИД России оказался бесполезен на фоне коллег из Казахстана и Узбекистана

2 минуты чтения 17:54 | Обновлено: 17:56

Российские туристы, застрявшие на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре, пожаловались на отсутствие помощи со стороны российских дипломатов. При этом пассажиры из других стран, по их словам, уже получили поддержку своих посольств и активно готовятся к эвакуации. Об этом рассказала одна из туристок на своей странице в Instagram.

По словам девушки, их круиз должен был завершиться в Дубае, однако из-за внезапного начала войны на Ближнем Востоке судно застряло в Дохе. Пассажирам сообщили, что море и воздушное пространство закрыты, поэтому до седьмого марта лайнер не сможет продолжить путь. При этом туристы из других стран уже получили помощь от своих властей.

«С нами отдыхают, например, люди из Узбекистана и Казахстана. Люди из Казахстана связались со своим посольством, и оно моментально отреагировало, в тот же день. Для них прислали целый огромный борт в Саудовскую Аравию, сейчас оформляют визы. Завтра они будут погружаться в индивидуальные автобусы и отправятся в Саудовскую Аравию, откуда полетят бесплатным рейсом домой», — рассказала девушка.

По ее словам, граждан Узбекистана также быстро скоординировали. Для них создали отдельный чат, где обсуждается организация возвращения на родину.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Российские туристы, утверждает пассажирка лайнера, тоже неоднократно обращались в посольство России в Катаре, однако получали «стандартную отбивку из чат-бота». Девушка приложила скриншот сообщения, в котором туристам рекомендуется «не поддаваться панике, следовать инструкциям катарских властей и отслеживать информацию на сайте авиакомпании, на которой [они] планировали вылететь из Дохи».

По словам автора видео, представители посольства также заявили, что эвакуация не планируется, поскольку не введен режим чрезвычайной ситуации. Туристам предложили оставаться на корабле до 7 марта, «а дальше будет видно». По данным СМИ, на лайнере Celestyal Journey находятся около 200 граждан России.

