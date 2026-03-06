EN
EN
Экономика

Кремль отчитался о скачке спроса на российскую энергию

2 минуты чтения 12:38 | Обновлено: 13:13

Спрос на российские энергоносители существенно вырос на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают «Известия». 

«Мы фиксируем повышение спроса существенное на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране. Россия была и остается надежным поставщиком», — сказал Песков.

По его словам, речь идет как о трубном, так и сжиженном газе. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва способна гарантировать поставки, которые были ранее согласованы и заключены в рамках контрактов.

В ходе общения с журналистами Пескова спросили о том, как Москва оценивает отмену Соединенными Штатами пошлин для Индии на покупку российской нефти и о текущих объемах закупок со стороны Нью-Дели, сообщает РБК. Песков, как отмечается, не стал приводить количественные данные относительно поставок нефти в Индию или Китай. Он отметил, что сейчас «слишком много недоброжелателей».

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

«Разумеется, никакие количественные данные мы не собираемся приводить по понятным причинам. Это первое. Можно сказать только одно, и Индия, и Китай — это страны которые руководствуются своими национальными интересами, то же самое делаем и мы», — ответил Песков.

По его словам, Россия продолжает взаимодействие, в том числе в области энергетики и торговли энергоресурсами, как с Индией, так и с Китаем.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Ранее стало известно, что Министерство финансов США выдало Индии разрешение на покупку российской нефти. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, разрешение касается только той нефти, которая уже была добыта, погружена на танкеры и находится в море.

«Чтобы обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», — написал он на своей странице в Х.

Бессент при этом подчеркнул, что такое послабление не принесет значительной финансовой выгоды бюджету России. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что Индия в конечном итоге будет закупать больше американской нефти.

