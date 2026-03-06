Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире

46–летний Дерек Роули познакомился с 61-летней жертвой в приложении Grindr. Мужчины встретились, употребили кристаллический метамфетамин, кетамин и психоактивное вещество GHB с седативным действием, а затем занялись так называемым «химсексом», сообщает Би-би-си.

Изначально соитие проходило по обоюдному согласию. Однако когда 61-летний мужчина потерял сознание от количества употребленных наркотиков, Роули решил воспользоваться его беспомощным состоянием.

По данным Королевской прокурорской службы, Роули изнасиловал своего недавнего знакомого. При этом когда жертва потеряла сознание, мужчина не остановился, а, наоборот, впрыснул ему в рот жидкость, которая содержала дополнительную дозу наркотического седативного вещества.

Происходящее Роули транслировал в прямом эфире. Во время судебного заседания были также отсмотрены записи с камер видеонаблюдения, установленных в спальне. Тогда судья увидел, как Роули показал большой палец вверх зрителям его прямой трансляции.

Через три часа в квартиру прибыли парамедики. Специалисты не смогли привести в сознание 61-летнего пострадавшего. Врачи констатировали его смерть. Как сообщили суду, жертва скончалась от отравления смешанными наркотиками.

«Нужно сказать, что любой человек, обладающий чувством человечности, вызвал бы скорую помощь, как только жертва впала в кому, а не продолжал бы насиловать его несколько раз в течение одного часа и 20 минут», — заявил судья Роберт Лазарус.

Королевский суд Мейдстона признал Роули виновным по 11 пунктам обвинения в изнасиловании и одному пункту по обвинению в умышленном применении наркотических средств «самым ужасным образом», пишет Би-би-си.

«Вы хотели накачать жертву наркотиками до такой степени, чтобы она впала в кому, и как только вы это сделали, вы хотели изнасиловать ее несколько раз, транслируя это в прямом эфире», — добавил Лазарус.

Роули приговорили к 17 годам тюремного заключения. В ходе слушаний суду было зачитано заявление от имени погибшего. Партнер жертвы называл скончавшегося «хорошим человеком, который поддался безрассудному поведению».