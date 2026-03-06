Мужчина годами насиловал дочь секс-игрушками и продавал видео в сети

В Бельгии осудили жителя города Гент, который годами насиловал малолетнюю дочь, в том числе с использованием секс-игрушек, а также снимал происходящее на камеру и продавал видео другим педофилам в даркнете. Об этом сообщает газета Het Laatste Nieuws (HLN).

Расследование дела началось 21 января 2025 года. Поводом стало сообщение для полиции о том, что в базе данных Интерпола по делам о сексуализированном онлайн-насилии появилась серия изображений, на которых запечатлена одна и та же бельгийская девочка. Полиция вычислила IP-адрес семьи из Гента с двумя несовершеннолетними детьми и 8 мая пришла в дом с обыском.

В ходе обысков следователи обнаружили секс-игрушки, компьютеры, мобильные телефоны и другие носители данных, в которых хранились сотни видеороликов с обнаженной несовершеннолетней дочерью владельца дома. В ходе допроса мужчина признался, что годами насиловал собственную дочь, в том числе, с использованием секс-игрушек, которые вводил сам или заставлял это сделать пострадавшую. Все эти преступления мужчина, как отмечается, снимал на камеру и продавал видеоролики другим педофилам в даркнете.

Полиция выяснила, что отец начал насиловать свою дочь, когда ей едва исполнилось пять лет. Преступления, как отмечается, стали происходить чаще, когда девочке исполнилось 10 лет.

По данным правоохранительных органов, это не первый случай, когда мужчина привлекается к ответственности за подобные преступления. В марта 2010 года Уголовный суд Гента осудил его за распространение изображений с сексуализированным насилием.

За новые преступления суд приговорил насильника к 15 годам лишения свободы с запретом на контакты с двумя дочерьми на 10 лет. Кроме того, после отбытия наказания он еще 15 лет будет находиться под надзором суда, а также в течение 20 лет не будет иметь права работать в сфере образования или в учреждениях, «где находятся уязвимые лица или несовершеннолетние».

Во время оглашения приговора судья пояснил, что «существует высокий риск рецидива у обвиняемого», так как за долгие годы в нем «глубоко укоренились педосексуальные проблемы».