СМИ: Dior захотел вернуться в Россию

Модный дом Dior рассчитывает, что сможет возобновить работу двух своих магазинов в Москве с 1 января 2028 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности компании ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников» за 2025 год.

В документе говорится о возобновлении работы бутиков в Столешниковом переулке и в ГУМе, отметили журналисты. Магазины Dior, как и многих других брендов, приостановили работу в России после полномасштабного вторжения в Украину.

К 2023 году в России остались лишь девять объектов Dior, восемь из которых были в Москве, а еще один — в Санкт-Петербурге. В 2024 году работу в стране продолжили всего четыре точки в Москве: ГУМе, ЦУМе, Столешниковом переулке и торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. В том же году бренд принял решение приостановить работу и этих представительств.

При этом многие ушедшие с российского рынка компании продлевают права на свои товарные знаки в стране, а в ряде случаев сохраняют за собой арендованные помещения. Так, бутики Dior в Столешниковом переулке и в ГУМе закрыты, но вывески с них сняты не были, отметил «Коммерсант».

По оценке директора направления стрит-ритейла NF Group Ирины Козиной, аренда помещения для магазина Dior в Столешниковом переулке стоит 100,8–103,2 миллиона рублей в год, а в ГУМе — 11,9–20,4 миллиона.

С владельцем помещения в Столешниковом переулке «Коммерсанту» связаться не удалось, в ГУМе и глобальном офисе управляющей Dior французской компании LVMH на запрос журналистов не ответили.

Эксперты, опрошенные изданием, рассказали, что таким образом Dior хочет сохранить возможность возобновления работы в России после окончания войны в Украине. Сроки открытия магазинов бренда в стране могут переноситься, но российские юрлица не закрываются и находятся в режиме ожидания, отметил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Козина предположила, что если Dior возобновит работу в России, то и другие люксовые бренды могут поступить так же.