Zara зарегистрировала товарный знак в России

2 минуты чтения 18:56

Испанская компания Inditex Group, владеющая брендом Zara, зарегистрировала в России товарный знак. Соответствующая запись появилась в электронной базе Роспатента, сообщает РИА «Новости».

Документы на регистрацию товарного знака Zara Origins были направлены в Роспатент в марте 2025 года. В качестве заявителя указана испанская компания «Индустрия Де Дисено Текстил».

В феврале 2026 года российское ведомство завершило процедуру регистрации и одобрило товарный знак. Теперь под брендом Zara Origins компания сможет  продавать в России одежду, головные уборы, купальники, шарфы, спортивную, пляжную и повседневную обувь.

Однако регистрация товарного знака сама по себе не означает, что компания возобновит работу в России. Как ранее объяснял телеканал «Москва 24», подобные действия позволяют иностранным инвесторам сохранить контроль над брендом.

Если товарный знак не используется на протяжении трех лет, то его правовая охрана может быть прекращена, и его могут зарегистрировать, фактически присвоив, третьи лица, не связанные с компанией.

Брендами Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius владеет один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви испанская Inditex Group. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство компании решило приостановить деятельность в России.

Однако перед уходом из России, как пишет Financial Times, компания подготовилась к быстрому возвращению, заключив в начале 2023 года «странную сделку». Она продала 245 из 514 своих российских магазинов компании, которая не существовала.

