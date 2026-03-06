«Почту России» решили спасать с помощью дилдо и пива

Государство не оставляет попыток спасти убыточную «Почту России». Теперь Минцифры предлагают наделить государственную компанию эксклюзивным правом на доставку и выдачу товаров, относящихся к категории «18+», сообщают «Ведомости».

В эту категорию входят пиво и вся алкогольная продукция, энергетики, пиротехника и секс-игрушки. Как пишет издание со ссылкой на представителя ведомства, законопроект уже находится в «высокой степени готовности».

Законодательная инициатива также включает в себя множество послаблений, которые должны помочь поправить финансовое положение «Почты России». Так, Минцифры предлагают создать специальный фонд, который будет пополняться за счет обязательных отчислений операторов доставки в размере 3% от доходов за межрегиональную перевозку посылок. Деньги из фонда пойдут на ремонт и модернизацию почтовых отделений. При этом сама «Почта России» от платежей освобождается.

«За эту игрушку ты убил старых людей» Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака» Криминал 7 минут чтения

Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», Сбер и «Авито», оценивала дополнительные расходы крупнейших маркетплейсов из-за предложенного сбора более чем в 90 миллиардов рублей в год.

В свою очередь, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) написали письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. В нем говорится, как передают «Ведомости», что «перераспределение средств от частных компаний в пользу государственного оператора», не гарантирует улучшение качества услуг «Почты России».

«Попытка улучшить качество работы одного участника рынка путем принудительного “сбора” средств с его конкурентов противоречит базовым принципам рыночной экономики», — также заявили в Ассоциации участников рынка электронной коммерции.

Бывший раб спас целый город и стал миллионером Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили Мир 13 минут чтения

Также авторы законопроекта хотят, чтобы почтовые службы получали специальную лицензию, которая бы закрепляла за ними право на работы с посылками. Однако получить такую лицензию смогут только компании с уставным капиталом не менее пяти миллионов рублей.

По поручению Владимира Путина с 1 марта 2026 года в отделениях «Почты России» начнут продавать и ограниченный перечень лекарств. Также власти готовятся провести эксперимент по продаже через отделения «Почты России» российское вино.

После начала война в Украине в 2022 году выручка «Почты России» значительно сократилась из-за уменьшения как внутренних, так и международных почтовых отправлений. Чистый убыток госкомпании по результатам девяти месяцев 2025 года вырос на 43,9% до 13,5 млрд рублей.