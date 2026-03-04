EN
План по спасению «Почты России» возмутил бизнес

2 минуты чтения 14:14

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) попросила премьер-министра Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о поддержке «Почты России». В организации считают, что он ограничивает конкуренцию на рынке и создает преимущества для государственного оператора. Об этом пишет Forbes.

Законопроект подготовило Минцифры. Он предусматривает ряд мер поддержки «Почты России», включая создание специального фонда для ремонта и модернизации почтовых отделений. Пополнять такой фонд предлагается за счет обязательных отчислений операторов доставки в размере 3% от доходов от межрегиональной перевозки посылок. При этом сама «Почта России» от платежей освобождается.

Предприниматели считают, что введение сбора увеличит себестоимость логистических услуг. При этом дополнительные расходы операторов доставки будут переложены на маркетплейсы и продавцов, а в результате на покупателей.

«Попытка улучшить качество работы одного участника рынка путем принудительного “сбора” средств с его конкурентов противоречит базовым принципам рыночной экономики», — утверждается в документе АУРЭК.

Ассоциация также раскритиковала ряд других положений законопроекта. В частности, в нем предлагается установить требования к минимальному размеру собственных средств операторов доставки, и речь идет о сумме от одного до двух миллиардов рублей в зависимости от масштаба работы. В АУРЭК считают, что такие финансовые пороги могут стать барьером для региональных логистических компаний и привести к сокращению числа участников рынка.

Кроме того, законопроект предусматривает интеграцию инфраструктуры «Почты России» в систему пунктов выдачи заказов. Это может привести к появлению на рынке десятков тысяч новых точек выдачи на базе почтовых отделений, которые получат регуляторные преимущества перед независимыми ПВЗ, отмечают представитель ассоциации.

Ранее Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», Сбер и «Авито», оценивала дополнительные расходы крупнейших маркетплейсов из-за предложенного сбора более чем в 90 миллиардов рублей в год. По мнению участников рынка, это может привести к росту стоимости доставки и, как следствие, цен на товары для покупателей.

В Минцифры необходимость законопроекта ранее объясняли убыточностью «Почты России» и снижением ее доли на рынке доставки. По словам главы ведомства Максута Шадаева, маркетплейсы и частные службы доставки «фактически каннибализировали» ее. Министр также заранее предупреждал, что документ «ждет сложная судьба, поскольку он затронет интересы очень мощных игроков рынка».

