EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ назвали кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале о Гарри Поттере

2 минуты чтения 13:43 | Обновлено: 14:00
СМИ назвали кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале о Гарри Поттере

Роль главного злодея во вселенной Гарри Поттера может достаться актеру Полу Беттани, известному по роли Вижена в кинематографической вселенной Marvel. Об этом пишет Forbes со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана. 

Оценить соответствие Беттани роли Волан-де-Морта авторы материала предлагают с помощью просмотра фильма «Код да Винчи» 2006 года, в котором актер исполнил роль религиозного фанатика и антагониста Сайласа. 

Эта информация официально не подтверждена компанией HBO, которая выпустит сериал по Гарри Поттеру. Ранее считалось, что роль Волан-де-Морта может достаться Киллиану Мерфи — об этом заявлял исполнивший роль злодея в фильмах от Warner Bros. Рэйф Файнс. 

Тогда Файнс отметил, что считает Мерфи хорошим выбором и предположил, что HBO уже утвердили ирландского исполнителя. Однако эту информацию не подтвердили инсайдеры, позже с опровержением выступил и сам Мерфи. Он попросил журналистов, задавших ему вопрос, вынести эти слова в заголовок материала.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Forbes отмечает, что сервис HBO сообщил об утверждении нескольких десятков актеров на различные роли в будущем сериале, не сообщая при этом о том, кто исполнит роль главного антагониста всей истории. 

Это может быть связано с тем, что «истинная форма» Волан-де-Морта не понадобится в первом сезоне сериала. В первой книге «Гарри Поттер и Философский камень» антагонист появляется лишь в виде лица на затылке одного из профессоров школы Хогвартс — в фильме 2001 года эту роль исполнял не Файнс, появившийся лишь в конце четвертого фильма. 

Журналисты также отмечают, что актер, который согласится сыграть роль Волан-де-Морта, должен будет взять на себя серьезные обязательства. В каждом сезоне сериала будет восемь серий — даже если его услуги понадобятся только к четвертому сезону, то играть одну и ту же роль придется в течение нескольких лет. Forbes считает вероятным, что HBO может предпочесть вообще не называть имя актера, который приступит к исполнению роли через несколько сезонов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Fred Duval / Sipa USA via Reuters

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок