СМИ назвали кандидата на роль Волан-де-Морта в сериале о Гарри Поттере

Роль главного злодея во вселенной Гарри Поттера может достаться актеру Полу Беттани, известному по роли Вижена в кинематографической вселенной Marvel. Об этом пишет Forbes со ссылкой на инсайдера Дэниела Рихтмана.

Оценить соответствие Беттани роли Волан-де-Морта авторы материала предлагают с помощью просмотра фильма «Код да Винчи» 2006 года, в котором актер исполнил роль религиозного фанатика и антагониста Сайласа.

Эта информация официально не подтверждена компанией HBO, которая выпустит сериал по Гарри Поттеру. Ранее считалось, что роль Волан-де-Морта может достаться Киллиану Мерфи — об этом заявлял исполнивший роль злодея в фильмах от Warner Bros. Рэйф Файнс.

Тогда Файнс отметил, что считает Мерфи хорошим выбором и предположил, что HBO уже утвердили ирландского исполнителя. Однако эту информацию не подтвердили инсайдеры, позже с опровержением выступил и сам Мерфи. Он попросил журналистов, задавших ему вопрос, вынести эти слова в заголовок материала.

Forbes отмечает, что сервис HBO сообщил об утверждении нескольких десятков актеров на различные роли в будущем сериале, не сообщая при этом о том, кто исполнит роль главного антагониста всей истории.

Это может быть связано с тем, что «истинная форма» Волан-де-Морта не понадобится в первом сезоне сериала. В первой книге «Гарри Поттер и Философский камень» антагонист появляется лишь в виде лица на затылке одного из профессоров школы Хогвартс — в фильме 2001 года эту роль исполнял не Файнс, появившийся лишь в конце четвертого фильма.

Журналисты также отмечают, что актер, который согласится сыграть роль Волан-де-Морта, должен будет взять на себя серьезные обязательства. В каждом сезоне сериала будет восемь серий — даже если его услуги понадобятся только к четвертому сезону, то играть одну и ту же роль придется в течение нескольких лет. Forbes считает вероятным, что HBO может предпочесть вообще не называть имя актера, который приступит к исполнению роли через несколько сезонов.