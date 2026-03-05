EN
Экономика

Власти захотели управлять зарубежной интеллектуальной собственностью

15:49

Минэкономики и Роспатент разрабатывают механизм временного управления интеллектуальной собственностью иностранных компаний, покинувших российский рынок, заявил вице-премьер Александр Новак. Речь идет о патентах и других правах компаний из «недружественных стран», которые могут передать во внешнее временное управление, пишет «Коммерсантъ».

4 марта на итоговой коллегии Роспатента вице-премьер Александр Новак заявил, что одним из ключевых вопросов для ведомства остается поиск решения в отношении производителей из «недружественных стран», которые прекратили работу в России, но продолжают сохранять исключительные права на свою интеллектуальную собственность.

«Сейчас министерство и Роспатент прорабатывают вопрос создания механизма временного управления интеллектуальными правами таких компаний — с временным управляющим, который будет и обеспечивать защиту нарушенных прав, и выдавать лицензии производителям, которые смогут выпускать необходимую для нашего рынка продукцию», — сказал Новак.

Глава Роспатента Юрий Зубов позже добавил, что представление механизма планируется ближе к середине 2026 года.

При этом, как отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности, партнер Comply Максим Али, после 2022 года в российском законодательстве уже появился механизм получения через суд принудительных лицензий на изобретения и другие объекты патентного права.

По его словам, еще во время пандемии коронавируса был доработан порядок использования изобретений и запатентованных решений в целях национальной безопасности. В таких случаях решение принимает правительство, которое также утвердило методику расчета компенсации правообладателю.

«Кажется, что вопрос принудительного использования запатентованных решений уже во многом проработан в законе. Но к сфере действия патентов не относятся, к примеру, компьютерные программы, товарные знаки, видео- и другой контент, поэтому стоит ожидать введения управления скорее в этих направлениях», — предположил Али.

Управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает, что инициатива связана с действиями ряда иностранных компаний, которые перерегистрировали свои товарные знаки в России. По его словам, в 2025 году они подали большое количество так называемых блокирующих заявок, которые не позволяют зарегистрировать сходные товарные знаки другим лицам даже после аннулирования старых из-за их неиспользования.

В то же время вице-президент «Опоры России» Наталья Золотых отметила, что с правовой точки зрения сложно представить ситуацию, при которой третье лицо (государственный орган) будет управлять интеллектуальной собственностью компаний, прекративших деятельность в России.

