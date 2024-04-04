Российские чиновники будут выдавать разрешения на зарубежную интеллектуальную собственность

В российском правительстве появится подкомиссия, которая будет выдавать разрешения на «принудительное лицензирование» зарубежных патентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект соответствующего постановления, оказавшийся в распоряжении редакции.

Как отмечает издание, «принудительным лицензированием» российские власти называют механизм ограничения интеллектуальных прав ради общественных интересов и интересов национальной безопасности.

Создать такой орган в феврале распорядился Владимир Путин. Как следует из документов, эта подкомиссия будет выдавать разрешения на использование зарубежных продуктов интеллектуальной собственности без согласия их законных владельцев. Получить такое разрешение смогут российские государственные и частные компании, направив соответствующий запрос, который должен будет включать в себя, в частности, задокументированный отказ законного правообладателя.

Последний, в случае принятия решения о «принудительном лицензировании» его интеллектуальной собственности, получит от российских властей уведомление и «соразмерную компенсацию», которую правительство России также определит самостоятельно.

«В условиях, когда российский рынок покинули компании из недружественных государств, в ряде исключительных случаев требуется разрешение на использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов», — прокомментировали создание нового органа в Минэкономразвития, добавив, что такая необходимость продиктована в том числе экономической безопасностью страны.

Механизм так называемого параллельного импорта был узаконен в России в 2022 году, когда после начала вторжения в Украину западные страны ввели масштабные санкции, а зарубежные компании стали сворачивать свою деятельность в России. Параллельный импорт позволяет ввозить в Россию товары без согласия правообладателей, что ранее прямо запрещалось российским законодательством.

В марте «Коммерсантъ» написал, что западные компании стали отслеживать и блокировать параллельный импорт своей продукции в Россию. В частности, речь шла о производителях бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta.

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