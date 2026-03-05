Власти назвали рекламу в Telegram незаконной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала размещение рекламы в Telegram нарушением закона «О рекламе». ФАС России контролирует соблюдение рекламного законодательства, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — заявили в ФАС.

В ведомстве отметили, что в соответствии с рекламным законодательством не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории России, а также доступ к которым ограничен.

Также в ФАС уточнили, что «при наличии оснований» ведомство может принять «предусмотренные законодательством меры реагирования». После этого участникам рынка Telegram посоветовали провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, которые подвергаются ограничениям.

Ранее Роскомнадзор пожаловался на модного блогера Марию Лоскутову, в телеграм-канале которой были размещены два рекламных поста. При этом реклама у Лоскутовой была оформлена с договором и маркировкой. ФАС начало рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в феврале 2026 года. Представители регулятора заявили, что такие санкции необходимы, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан».

Российские власти определились со сроками окончательной блокировки мессенджера Telegram, рассказал источник РБК. По его словам, сейчас рассматривается возможность принятия этой меры в первых числах апреля.