TikTok спас трехлетнего ребенка от постоянной боли

В Великобритании врачи смогли установить причину постоянных болей, которые испытывала трехлетняя Скайла Телфер, благодаря TikTok. Об этом мать ребенка Элейн-Мари рассказала изданию Mirror.

По словам женщины, Скайла испытывала боли днем и ночью и просила маму помочь ей. «Все, что я могла сделать, — это потереть ей ногу, дать ибупрофен, обнять ее и сказать, что мы все уладим», — сообщила Элейн-Мари.

Полтора года мать с девочкой регулярно ходили в больницы и проходили обследования, но, по словам британки, врачи относились к ним «несерьезно» и списывали симптомы на «боли роста», которые как правило кратковременные и проявляются у детей 3–12 лет вечером или ночью.

Переломным моментом в этой истории стало то, что Элейн-Мари обнаружила на колене Скайлы шишку. Врачи сначала диагностировали девочке «болезнь Гоффа» — хроническое воспаление жировой клетчатки под коленной чашечкой.

Но мать ребенка решила записать видео в TikTok, где описала симптомы своего ребенка. В комментариях предположили, что у Скайлы может быть ювенильный идиопатический артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует суставы собственного организма. Это вызывает боль и воспаление, а при отсутствии лечения может привести к необратимым повреждениям.

Элейн-Мари попросила врачей провести дополнительные обследования, которые в итоге подтвердили догадки пользователей соцсетей. «Услышать, что у нее ювенильный артрит, было страшно, но в то же время и приятно. Это означало, что я не сошла с ума, я не преувеличивала ее боль», — рассказала Элейн-Мари.

Сейчас, по ее словам, Скайле еженедельно делают инъекции препарата Метотрексат, который используется для лечения аутоиммунных заболеваний. Также девочке дают лекарства от тошноты и фолиевую кислоту, чтобы помочь справиться с побочными эффектами. Помимо этого, ребенок регулярно сдает анализы крови и посещает врачей.

Несмотря на то, что ювенильный идиопатический артрит — это диагноз на всю жизнь, Элейн-Мари надеется, что у ее дочери наступит ремиссия.