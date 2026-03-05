EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские работодатели заинтересовались сотрудниками старших поколений

2 минуты чтения 14:04

В 2025 году российские работодатели заметно увеличили число вакансий для кандидатов старше 45 лет, особенно на рабочие специальности, сообщил RTVI со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Из них следует, что количество таких предложений в прошедшем году выросло на 23% по сравнению с 2024 годом. По некоторым профессиям издание обнаружило рост в 2,5 раза. Одновременно на 24% увеличилось и число откликов на вакансии, где указано, что они подходят в том числе для соискателей 45+.

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован на позиции автомаляров — число вакансий увеличилось на 156% год к году. Средняя предлагаемая зарплата по этой специальности составила 155,8 тысячи рублей в месяц.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Быстрый рост показала профессия обрубщика — рабочего литейного производства, который механически обрабатывает изделия после отливки. Количество вакансий выросло на 155%, а среднее предложение достигло 109,6 тысяч рублей.

Увеличение спроса отмечено и среди вакансий для обработчиков рыбы — их стало больше на 152%. Средняя предлагаемая зарплата на этой позиции составила 150,2 тысячи рублей в месяц.

Активность самих соискателей старшего возраста также растет. По данным сервиса, число резюме россиян в возрасте от 45 до 64 лет в 2025 году увеличилось на 73% год к году. Средние зарплатные ожидания этой группы составили 73,9 тысячи рублей в месяц, что на 10% выше показателя предыдущего года.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Среди сфер, где особенно выросло число откликов от кандидатов старше 45 лет, выделяются производство непродовольственных товаров (+143%), ЖКХ и городская инфраструктура (+129%), а также юриспруденция (+114%).

Также увеличивается активность в отдельных прикладных профессиях. Число резюме сборщиков мебели выросло на 170%, водителей-дальнобойщиков — на 169%, специалистов по закупкам — на 161%.

Работодатели стали чаще рассматривать кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста. По данным «Авито Работы», количество вакансий для них за год выросло на 7%. Особенно заметно увеличился спрос на диспетчеров (+171%), электрогазосварщиков (+127%) и контролеров (+100%).

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

По оценке экспертов сервиса SuperJob, компании все чаще обращаются к старшим кандидатам из-за дефицита кадров, демографических изменений и потребности в квалифицированных специалистах. Одновременно снижается распространенность возрастной дискриминации: за последние 19 лет доля россиян, столкнувшихся с ней при трудоустройстве, сократилась с 63% до 50%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок