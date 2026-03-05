Российские работодатели заинтересовались сотрудниками старших поколений

В 2025 году российские работодатели заметно увеличили число вакансий для кандидатов старше 45 лет, особенно на рабочие специальности, сообщил RTVI со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа».

Из них следует, что количество таких предложений в прошедшем году выросло на 23% по сравнению с 2024 годом. По некоторым профессиям издание обнаружило рост в 2,5 раза. Одновременно на 24% увеличилось и число откликов на вакансии, где указано, что они подходят в том числе для соискателей 45+.

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован на позиции автомаляров — число вакансий увеличилось на 156% год к году. Средняя предлагаемая зарплата по этой специальности составила 155,8 тысячи рублей в месяц.

Быстрый рост показала профессия обрубщика — рабочего литейного производства, который механически обрабатывает изделия после отливки. Количество вакансий выросло на 155%, а среднее предложение достигло 109,6 тысяч рублей.

Увеличение спроса отмечено и среди вакансий для обработчиков рыбы — их стало больше на 152%. Средняя предлагаемая зарплата на этой позиции составила 150,2 тысячи рублей в месяц.

Активность самих соискателей старшего возраста также растет. По данным сервиса, число резюме россиян в возрасте от 45 до 64 лет в 2025 году увеличилось на 73% год к году. Средние зарплатные ожидания этой группы составили 73,9 тысячи рублей в месяц, что на 10% выше показателя предыдущего года.

Среди сфер, где особенно выросло число откликов от кандидатов старше 45 лет, выделяются производство непродовольственных товаров (+143%), ЖКХ и городская инфраструктура (+129%), а также юриспруденция (+114%).

Также увеличивается активность в отдельных прикладных профессиях. Число резюме сборщиков мебели выросло на 170%, водителей-дальнобойщиков — на 169%, специалистов по закупкам — на 161%.

Работодатели стали чаще рассматривать кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста. По данным «Авито Работы», количество вакансий для них за год выросло на 7%. Особенно заметно увеличился спрос на диспетчеров (+171%), электрогазосварщиков (+127%) и контролеров (+100%).

По оценке экспертов сервиса SuperJob, компании все чаще обращаются к старшим кандидатам из-за дефицита кадров, демографических изменений и потребности в квалифицированных специалистах. Одновременно снижается распространенность возрастной дискриминации: за последние 19 лет доля россиян, столкнувшихся с ней при трудоустройстве, сократилась с 63% до 50%.