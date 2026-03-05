EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ребенок «ожил» через несколько часов после признания мертвым

2 минуты чтения 16:35

В американском штате Аризона маленький ребенок подал признаки жизни спустя пять часов после того, как врачи констатировали его смерть после утопления в бассейне. Об этом сообщили 12 news и AZFamily.

Инцидент произошел 8 февраля в городе Гилберт. Как рассказали 12 news в полиции, около 17:30 экстренные службы прибыли к частному дому после сообщения о ребенке, найденном в бассейне на заднем дворе.

Спасатели пытались провести реанимационные мероприятия, однако около 18:20 ребенок, личность которого не раскрывается, был объявлен умершим, сообщает телеканал AZFamily.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

Однако спустя примерно пять часов медики сообщили полиции, что ребенок начал подавать признаки жизни. После этого его срочно доставили на вертолете в другую больницу. По информации правоохранительных органов, врачи ожидают, что ребенок выживет.

Врач Фрэнк ЛоВеккио, который не участвовал в лечении ребенка, заявил AZFamily, что никогда ранее не слышал о столь необычной ситуации. По его словам, трудно поверить, что пациент мог быть официально признан умершим, а затем спустя несколько часов прийти в себя.

На вопрос о том, мог ли ребенок находиться в морге в течение этого времени, врач ответил, что «теоретически возможно все», однако такой сценарий маловероятен. Он назвал произошедшее «настоящим чудом».

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

ЛоВеккио предположил, что причиной могла стать низкая температура тела после нахождения в воде. В таких условиях пульс может быть настолько слабым, что его трудно обнаружить. При этом врач отметил, что перед констатацией смерти необходимо особенно тщательно проверять состояние пациента, особенно если речь идет о ребенке.

«Нужно убедиться, что температура тела соответствует температуре умершего, нет сердцебиения, признаков движения и артериального давления», — подчеркнул он.

Конгрессмен от Аризоны Энди Биггс назвал произошедшее чудом. Он поблагодарил спасателей и медицинских работников и напомнил о необходимости внимательно следить за маленькими детьми рядом с водой.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Местные спасательные службы также отметили, что подобные происшествия с утоплением детей происходили и ранее. По словам капитана пожарной службы Финикса Роба Макдейда, в штате уже фиксировались трагические случаи, когда дети тонули в бассейнах и позже умирали в больнице.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок