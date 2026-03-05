Ребенок «ожил» через несколько часов после признания мертвым

В американском штате Аризона маленький ребенок подал признаки жизни спустя пять часов после того, как врачи констатировали его смерть после утопления в бассейне. Об этом сообщили 12 news и AZFamily.

Инцидент произошел 8 февраля в городе Гилберт. Как рассказали 12 news в полиции, около 17:30 экстренные службы прибыли к частному дому после сообщения о ребенке, найденном в бассейне на заднем дворе.

Спасатели пытались провести реанимационные мероприятия, однако около 18:20 ребенок, личность которого не раскрывается, был объявлен умершим, сообщает телеканал AZFamily.

Однако спустя примерно пять часов медики сообщили полиции, что ребенок начал подавать признаки жизни. После этого его срочно доставили на вертолете в другую больницу. По информации правоохранительных органов, врачи ожидают, что ребенок выживет.

Врач Фрэнк ЛоВеккио, который не участвовал в лечении ребенка, заявил AZFamily, что никогда ранее не слышал о столь необычной ситуации. По его словам, трудно поверить, что пациент мог быть официально признан умершим, а затем спустя несколько часов прийти в себя.

На вопрос о том, мог ли ребенок находиться в морге в течение этого времени, врач ответил, что «теоретически возможно все», однако такой сценарий маловероятен. Он назвал произошедшее «настоящим чудом».

ЛоВеккио предположил, что причиной могла стать низкая температура тела после нахождения в воде. В таких условиях пульс может быть настолько слабым, что его трудно обнаружить. При этом врач отметил, что перед констатацией смерти необходимо особенно тщательно проверять состояние пациента, особенно если речь идет о ребенке.

«Нужно убедиться, что температура тела соответствует температуре умершего, нет сердцебиения, признаков движения и артериального давления», — подчеркнул он.

Конгрессмен от Аризоны Энди Биггс назвал произошедшее чудом. Он поблагодарил спасателей и медицинских работников и напомнил о необходимости внимательно следить за маленькими детьми рядом с водой.

Местные спасательные службы также отметили, что подобные происшествия с утоплением детей происходили и ранее. По словам капитана пожарной службы Финикса Роба Макдейда, в штате уже фиксировались трагические случаи, когда дети тонули в бассейнах и позже умирали в больнице.