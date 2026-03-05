Массовый отъезд россиян объяснили «женским воспитанием»

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что россияне массово уезжают из страны из-за «женского воспитания». Свое мнение он озвучил на круглом столе в парламенте, посвященном мерам законодательной поддержки отцовства в России, обратил внимание телеграм-канал «Кровавая барыня».

По словам Кузнецова, дети, выросшие без полноценного участия отца, оказываются «объектом манипулирования», когда взрослые используют их для решения собственных проблем.

«После того, как мать смогла отжать все, что считает нужным, регулируется порядок общения. Но ребенок уже до этого получает жуткую травму, а папа становится аниматором, который балует ребенка, что воспитанием не является», — утверждает он.

В результате, по словам депутата, дети сталкиваются с психологическими проблемами и, в кризисных ситуациях страны, «бегут на Верхний Ларс», потому что это «женское поведение и воспитание».

«У них папа был воскресный аниматор, они видели маму. Женское поведение: “Кризис в стране — беги!” Ну, как бы, это нормальное женское поведение. А для мужчины это ненормально», — заявил Кузнецов.

Для того, чтобы решить эту «проблему» депутат предложил уравнять права обоих родителей в воспитании детей.

«В общем, мы за равные права, в первую очередь права ребенка на папу и маму. И за равные права мужчин и женщин. Совместное воспитание решает эту проблему», — отметил парламентарий.

Аналитики называли разное число россиян, уехавших из страны после начала полномасштабной войны. В 2023 году проект Re:Russia сообщал, что за границу могло уехать от 820 до 920 тысяч человек. По данным The Bell, основанным на статистике принимающих стран, к 2024 году почти 700 тысяч россиян, покинувших страну, до сих пор не вернулись.

В конце февраля 2026 года российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что после начала войны из России уехало 250 тысяч граждан «не обладающих особой ценностью».