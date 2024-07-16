СМИ: Около 700 тысяч уехавших после начала войны россиян так и не вернулись в страну

Около 700 тысяч россиян, которые уехали из страны после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, до сих пор не вернулись в Россию. Об этом пишет The Bell, ссылаясь на данные собственных подсчетов, основанных на статистике принимающих стран.

По информации издания, самой популярной среди релокантов страной стала Армения, туда после начала войны отправились 110 тысяч россиян.

В топ-10 стран по количеству уехавших граждан России также вошли Казахстан и Израиль (примерно по 80 тысяч человек), Грузия (74 тысячи), США (48 тысяч), Германия (36 тысяч), Сербия (30 тысяч), Турция (28 тысяч), Южная Корея (19,8 тысячи) и Латвия (17,6 тысячи). Как отмечает The Bell, для своего исследования редакция издания запрашивала данные у властей 70 стран.

Полученная журналистами статистика оказалась очень разнородной. Армения, Грузия, Сербия, Кыргызстан, Нидерланды и некоторые другие государства предоставили данные о количестве иммигрировавших. Германия, Южная Корея и Испания прислали статистику по «изменению числа россиян в стране». Израильские власти поделились информацией о количестве новых репатриантов из России, а американские смогли предоставить данные о количестве принятых заявлений на убежище, о выданных «длинных визах» и грин-картах. Турция, Латвия, Аргентина, Мексика — смогли сообщить лишь о количестве врученных видов на жительство.

Три государства — Таиланд, Индонезия и Кипр — не смогли поделиться статистикой. У Португалии самые свежие данные оказались датированы лишь концом 2022 года.

Авторы исследования признают, что итоговые цифры могут быть неточными. Отток россиян из стран пребывания уже после попадания в статистику мог быть в некоторых случаях очень значительным. Самый яркий пример — Турция, которая в последнее время регулярно стала отказывать в продлении ВНЖ гражданам России. Кроме того, жизнь в этой стране из-за рекордной инфляции становится все дороже. Все это вынуждает российских релокантов перебираться в другие страны.

Как пишет The Bell, данные российской статистики искажены еще больше. Так, МВД опубликовало информацию о выданных россиянам ВНЖ. Эта статистика отражает только случаи, когда граждане сами сообщали об иностранных документах (68 тысяч ВНЖ за 2023 год). Однако, как пишет издание, требование сообщать о ВНЖ не является обязательным для тех, кто уехал и не вернулся. В свою очередь, погранслужба ФСБ делится цифрами, но фиксирует лишь случаи пересечения границы россиянами — 5,3 миллиона выездов за январь-март 2024 года.

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