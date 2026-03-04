EN
Криминал

Мужчина застрелил супругу после родов и совершил самоубийство

2 минуты чтения 16:45

В США мужчина пришел в роддом с оружием и застрелил свою супругу, которая находилась в палате после рождения ребенка, сообщают местные телеканалы WVTM13 и WBRC. После этого мужчина совершил самоубийство, выстрелив в себя.

Инцидент произошел 1 марта в Женском центре больницы Бруквуд (Women’s Center of Brookwood Hospital) в городе Хомвуд в штате Алабама. В тот день полиция получила вызов о стрельбе и, приехав на место преступления, обнаружила тела двух человек. 

Как выяснилось позже, 19-летний Кинат Уильям Терри-младший свободно проник в роддом с огнестрельным оружием, а затем произвел несколько выстрелов в свою 24-летнюю супругу Прешес Джонсон, которая только что родила ребенка. После этого, как сообщается, Терри направил оружие на себя и совершил самоубийство. Других пострадавших нет, отмечает WVTM13.

Причины случившегося пока неизвестны. Мать Терри, имя которой не называется, рассказала, что у супружеской пары были разногласия, однако, по ее словам, она не знала о какой-либо склонности сына к насилию.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Президент Ассоциации больниц Алабамы Дэнн Ховард в комментарии WVTM13 заявила, что после подобных инцидентов медицинские учреждения всегда проводят внутреннюю проверку и анализируют, какие меры необходимо доработать.

«В нашем мире есть несколько мест, где мы должны чувствовать себя в безопасности — в церкви, в больницах и в наших домах. К сожалению, иногда происходят такие вещи, и мы больше не чувствуем себя в безопасности. Мы хотим заверить общественность, что наши больницы и медицинские работники считают безопасность столь же важной, как и предоставление качественной медицинской помощи», — сказала Ховард в разговоре с WBRC.

Мэр города Хомвуд Дженнифер Андрус, в свою очередь, отчиталась, что по факту убийства в роддоме ведется активное расследование. По ее словам, полиция оперативно прибыла на место, обеспечила безопасность и убедилась в отсутствии дальнейшей угрозы для жителей. Андрус добавила, что городские власти взаимодействуют с руководством больницы и будут информировать общественность по мере поступления новых данных.

