Дочь втайне записала аудио и доказала многолетнее насилие со стороны отца

В ХМАО вынесли приговор в отношении жителя Югры, который 10 лет насиловал собственных малолетних детей. Его вина была доказана в том числе благодаря аудиозаписи, которая пострадавшая девочка сделала втайне от отца. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.
По ее информации, сексуализированное насилие со стороны мужчины началось в 2014 году и продолжалось вплоть до июля 2024 года. Пострадавшие — дочь педофила 2007 года рождения и сын, который родился в 2013 году.
«Злоупотребляя своим физическим превосходством, отсутствием у детей жизненного опыта и их беспомощным состоянием в силу малолетнего и несовершеннолетнего возраста, он подавлял волю потерпевших», — говорится в пресс-релизе судов общей юрисдикции региона.
Также выяснилось, что мужчина отправлял своей дочери порнографию. Во время следственных мероприятий мужчина признал себя виновным.
«Суд исследовал показания потерпевших детей и их законного представителя, показания свидетелей, заключения судебно-медицинских, генетической, искусствоведческой и психолого-психиатрической экспертиз, аудиозаписи, тайно произведенные потерпевшей и подтверждающие факты противоправных действий, протоколы осмотров места происшествия и содержимого мобильных устройств», — отмечается в пресс-релизе.
По факту случившегося суд признал мужчину виновным по статьям «изнасилование несовершеннолетней», «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Его приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Суд также ограничил ему свободу на два года после отбытия основного наказания. Так, ему запретят менять место жительства и выезжать за пределы города, а также посещать места массового скопления детей. Кроме того, югорчанин обязан выплатить дочери и сыну моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей каждому.