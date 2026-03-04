EN
Криминал

Дочь втайне записала аудио и доказала многолетнее насилие со стороны отца

15:53

В ХМАО вынесли приговор в отношении жителя Югры, который 10 лет насиловал собственных малолетних детей. Его вина была доказана в том числе благодаря аудиозаписи, которая пострадавшая девочка сделала втайне от отца. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По ее информации, сексуализированное насилие со стороны мужчины началось в 2014 году и продолжалось вплоть до июля 2024 года. Пострадавшие — дочь педофила 2007 года рождения и сын, который родился в 2013 году.

«Злоупотребляя своим физическим превосходством, отсутствием у детей жизненного опыта и их беспомощным состоянием в силу малолетнего и несовершеннолетнего возраста, он подавлял волю потерпевших», — говорится в пресс-релизе судов общей юрисдикции региона. 

Также выяснилось, что мужчина отправлял своей дочери порнографию. Во время следственных мероприятий мужчина признал себя виновным.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

«Суд исследовал показания потерпевших детей и их законного представителя, показания свидетелей, заключения судебно-медицинских, генетической, искусствоведческой и психолого-психиатрической экспертиз, аудиозаписи, тайно произведенные потерпевшей и подтверждающие факты противоправных действий, протоколы осмотров места происшествия и содержимого мобильных устройств», — отмечается в пресс-релизе.

По факту случившегося суд признал мужчину виновным по статьям «изнасилование несовершеннолетней», «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Его приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд также ограничил ему свободу на два года после отбытия основного наказания. Так, ему запретят менять место жительства и выезжать за пределы города, а также посещать места массового скопления детей. Кроме того, югорчанин обязан выплатить дочери и сыну моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей каждому.

