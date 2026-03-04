Война в Иране повысила спрос на доллар по всему миру

Из-за войны Израиля и США против Ирана инвесторы начали массово скупать доллар, что привело к росту его курса и ослаблению других валют. Об этом пишет колумнист Reuters Джейми МакГивер.

За два дня с момента начала совместной операции США и Израиля против Ирана доллар подорожал примерно на 2%. МакГивер связал это с желанием участников рынка найти защиту в наиболее ликвидном активе мировой финансовой системы.

Одновременно резко снизились фондовые индексы, ранее показывавшие значительный рост. В частности, южнокорейский индекс KOSPI, который к концу февраля вырос на 50%, за два дня конфликта на Ближнем Востоке потерял почти 20%. Также резко увеличился объем средств, которые инвесторы стремились вывести из фондов частного кредитования, а доходность казначейских облигаций США выросла.

Основатель аналитической компании Satori Insights Мэтт Кинг отметил, что укрепление доллара связано не с пересмотром ожиданий по инфляции или экономическому росту, а прежде всего с перераспределением денежных потоков капитала и стремлением инвесторов к ликвидности.

При этом уже четверть века — с момента введения евро в 1999 году и вступления Китая в ВТО в 2001-м — продолжается долгосрочное ослабление доминирования американской валюты. По данным Международного валютного фонда, доля доллара в мировых резервах сократилась с более чем 70% в начале 2000-х до 57% в настоящее время.

Тем не менее доллар остается ключевой валютой мировой финансовой системы, отметил МакГивер. По данным Банка международных расчетов, доллар участвует в 89% всех валютных операций — это максимальный показатель за 25 лет. Для сравнения, доля евро составляет 29%. В торговле нефтью доллар остается основной валютой, без него осуществляются всего 20% сделок.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Барри Айхенгрин отметил, что у доллара пока нет полноценной альтернативы, однако темпы снижения его роли могут ускориться. «Я гораздо больше обеспокоен, чем раньше. Очевидной альтернативы доллару нет, и нам остается надеяться, что переход будет постепенным и плавным. Но мир движется далеко не так плавно», — сказал он.

Данные Federal Reserve Economic Data также показывают долгосрочное снижение покупательной способности доллара. С января 1996 года по декабрь 2025 года она снизилась примерно на 52%, а с января 1976 года — примерно на 83%.