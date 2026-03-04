Водителя скорой помощи заподозрили в отравлении пожилых пациентов

Прокуратура итальянского города Форли начала расследование в адрес водителя местной скорой помощи. Власти подозревают его в совершении умышленного убийства пяти человек с применением ядовитых веществ. Об этом пишет The Guardian.

По версии следствия, мужчина давал пациентам опасные для здоровья вещества во время перевозок из домов престарелых в больницы в регионе Эмилия-Романья. Адвокат водителя отрицает, что ее клиент совершал такие действия. Он «глубоко потрясен» подозрениями в свой адрес.

Представители семьи одного из скончавшихся пациентов рассказали журналистам, что подозреваемый работал водителем машины скорой помощи, которая использовалась для плановых, а не экстренных перевозок пациентов. В ней вместе с пациентами ездили только водители без медицинского персонала.

Сейчас мужчина на время расследования отстранен от работы. При этом лишь один из пациентов, в смерти которых подозревается водитель, умер во время транспортировки в его машине. Остальные скончались через несколько дней. Адвокат мужчины отметил, что один из таких пациентов умер через 13 дней после перевозки, а все пятеро испытали случаи острой дыхательной недостаточности во время поездки.

Подозреваемый находится на свободе, он немедленно явился в прокуратуру по требованию властей, сообщает The Guardian. Власти считают, что связанных с ним случаев может быть больше, и проводят дополнительное расследование.

Последний из случаев смерти пациента, по поводу которой водитель скорой помощи получил подозрение, произошел в ноябре 2025 года. В течение нескольких месяцев представители семей умерших людей не высказывали подозрений по поводу обстоятельств их смерти.

Сомнения появились после того, как одна из них попросила провести вскрытие тела умершего родственника. The Guardian не сообщает, каким веществом, по мнению следствия, могли быть отравлены пожилые люди.