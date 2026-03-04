EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Школьник сбежал от убийц и спас от них отца

2 минуты чтения 10:47

Школьник из города Железногорск-Илимский Иркутской области спас себя и своего отца от двоих мужчин, которые пытались убить их обоих. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

Инцидент произошел в мае 2025 года. СК считает, что нападение было совершено на «почве ревности» — один из нападавших решил убить отца школьника, мужчины были знакомы. Для этого он привлек еще одного человека.

Двое мужчин ворвались в машину пострадавшего, когда он припарковался у своего дома. Мужчина и его сын находились на передних сидениях. Ребенку на момент нападения было девять лет, пишет региональная прокуратура.

Нападавшие начали удерживать мужчину на переднем сидении, а также душить его, затянув на шее пластиковые строительные стяжки. Ребенок наблюдал за попыткой убийства своего отца с соседнего сидения, нападавшие удерживали дверь, чтобы он не смог сбежать. Один из них ударил ребенка в грудь и начал угрожать убийством и ему. СК считает, что смерть ребенка также входила в планы мужчин.

Прокуратура отмечает, что жертва нападения оказал активное сопротивление — смог передвинуть стяжку с шеи на лоб и выхватить нож с пояса одного из нападавших. Мальчик смог воспользоваться их замешательством, вырваться и сбежать из автомобиля, а затем позвать на помощь. Нападавшие попытались скрыться после того, как на крик ребенка пришла местная жительница, но были быстро задержаны полицейскими. Отец ребенка остался жив — о его состоянии в тексте СК не сообщается.

Силовики отметили, что по итогам инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Прокуратура передала дело в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые свою вину не признали.

Ранее журналисты Associated Press рассказали о 10-летнем мальчике из Филадельфии, который спас свою сестру от обломков падающего самолета, и получил при этом тяжелые ранения. Он накрыл собой девочку, но в его тело попали несколько обломков — их извлекли из мозга врачи. Операция прошла успешно, изначально специалисты не были уверены, что ребенок сможет выжить.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок