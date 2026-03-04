Школьник сбежал от убийц и спас от них отца

Школьник из города Железногорск-Илимский Иркутской области спас себя и своего отца от двоих мужчин, которые пытались убить их обоих. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

Инцидент произошел в мае 2025 года. СК считает, что нападение было совершено на «почве ревности» — один из нападавших решил убить отца школьника, мужчины были знакомы. Для этого он привлек еще одного человека.

Двое мужчин ворвались в машину пострадавшего, когда он припарковался у своего дома. Мужчина и его сын находились на передних сидениях. Ребенку на момент нападения было девять лет, пишет региональная прокуратура.

Нападавшие начали удерживать мужчину на переднем сидении, а также душить его, затянув на шее пластиковые строительные стяжки. Ребенок наблюдал за попыткой убийства своего отца с соседнего сидения, нападавшие удерживали дверь, чтобы он не смог сбежать. Один из них ударил ребенка в грудь и начал угрожать убийством и ему. СК считает, что смерть ребенка также входила в планы мужчин.

Прокуратура отмечает, что жертва нападения оказал активное сопротивление — смог передвинуть стяжку с шеи на лоб и выхватить нож с пояса одного из нападавших. Мальчик смог воспользоваться их замешательством, вырваться и сбежать из автомобиля, а затем позвать на помощь. Нападавшие попытались скрыться после того, как на крик ребенка пришла местная жительница, но были быстро задержаны полицейскими. Отец ребенка остался жив — о его состоянии в тексте СК не сообщается.

Силовики отметили, что по итогам инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Прокуратура передала дело в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые свою вину не признали.

