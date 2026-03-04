EN
Криминал

СМИ: съевшая руку подруги россиянка стала мастером маникюра

2 минуты чтения 09:51

Россиянка Олеся Мостовщикова, которая в 2009 году убила подругу, расчленила ее тело и съела его части, после выхода на свободу решила стать мастером маникюра. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

По данным Shot, женщина вышла на свободу по УДО в 2015 году, на три года раньше первоначальной даты освобождения. Она вышла замуж и изменила фамилию, а также пыталась устроиться поваром в школу и горничной в детской сад. На эти работы ее не приняли из-за непогашенной судимости.

Телеграм-канал отмечает, что Мостовщикова вышла замуж еще в месте лишения свободы, ее супругом стал Захар Янченко. Женщина родила от него дочь, но позже развелась с супругом, сохранив его фамилию. Сейчас девочке 11 лет.

До 2021 года Янченко жила с дочерью в доме в Иркутске, в котором совершила убийство подруги, но затем переехала в поселок Большой Луг под Иркутском, утверждает Shot. Здесь она решила стать мастером маникюра, а ее клиенты, как отмечает телеграм-канал, не знают о прошлом женщины.

Shot не написал об источниках, сообщивших каналу эту информацию. Также телеграм-канал утверждает, что сын женщины, который был свидетелем убийства, попал в места лишения свободы за кражу, а затем отправился на войну в Украине, где погиб в 2024 году. Янченко якобы пыталась отсудить выплаты за сына, однако деньги передали бывшей жене мужчины, у которой было от него два ребенка.

В марте 2009 года Олеся Мостовщикова вместе с подругами Татьяной Романчук и Юлией Цыглер собрались в доме Мостовщиковой и употребляли алкоголь, пишут «Аргументы и факты». Мостовщикова поссорилась с Романчук, ударила ее топором и ножом. Затем она отрезала у трупа уши, руку и кисть, а также выколола глаза.

Вместе с Цыглер она на глазах у своего шестилетнего сына решила съесть тело, женщины отрезали некоторые его части. Они ели человечину сами и кормили ей ребенка, отмечали «Аргументы и факты». «Восточно-Сибирская правда» также пишет, что женщина несколько раз доставала руку убитой женщины из огня и снова клала ее в печь, ссылаясь на необходимость дальнейшего приготовления.

Суд приговорил Мостовщикову к восьми годам и семи месяцам лишения свободы, а также обязал выплатить семье Романчук 300 тысяч рублей за надругательство над телом погибшей. Цыглер во время судебного процесса заявляла, что участвовала в происходившем из-за угроз со стороны подруги. Она получила статус свидетеля по этому делу.

«Аргументы и факты» опровергают часть информации из публикации Shot. Так, журналисты пишут, что женщина вышла на свободу в 2018 году. По их данным, женщина переехала в «небольшой городок» под Иркутском, а не поселок.

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
