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Политика

СМИ: Китай заинтересовался проектом газопровода из России

2 минуты чтения 12:13 | Обновлено: 12:33

Руководство КНР вернулось к рассмотрению возможности строительства газопровода «Сила Сибири-2», проект которого Россия и Китай не могут согласовать уже несколько лет. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Интерес китайских чиновников к проекту объясняется обострением отношений между Израилем и Ираном, отмечают журналисты. Это связано с тем, что поставки энергоносителей в КНР зависят либо от самого Ирана, либо от Ормузского пролива, который иранское руководство угрожало закрыть для прохода кораблей.

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Ранее, как пишет WSJ, проект газопровода не удалось согласовать из-за опасений Китая оказаться в слишком сильной зависимости от России в вопросах поставок энергоносителей, а также разногласий между сторонами переговоров по поводу цен и вопросов владения газопроводом.

В тексте материала отмечается, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая в последние несколько лет «подсели на дешевую иранскую нефть». По данным аналитиков, 90% экспорта иранской нефти приходится на Китай, этот поток не останавливают даже введенные США санкции. Вашингтону об этом известно, но президент США Дональд Трамп публично «разрешил» Китаю покупать нефть в Иране, выразив надежду, что КНР продолжит торговое сотрудничество и с США.

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Также Китай импортирует 30% газа в виде СПГ из Катара и ОАЭ через Ормузский пролив. Его закрытие, которым во время конфликта угрожал Иран, может поставить КНР в уязвимое положение. Руководство страны ищет альтернативные пути поставок даже после объявления перемирия в ирано-израильском конфликте.

Китай, по данным WSJ, планирует также увеличить закупки российской нефти, доля которой в структуре китайского импорта на данный момент доходит лишь до пятой части. Москва, как отмечают эксперты, заинтересована в продаже энергоносителей в КНР для финансирования продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

Уже существующий газопровод «Сила Сибири» был запущен в 2019 году, его журналисты называют более актуальным для Москвы, чем для Пекина. По их данным, Китай старается ограничивать импорт нефти и газа из одной страны максимум 20% в общей доле поставок в страну. Москва якобы много лет безуспешно пыталась убедить КНР изменить этот подход, однако сейчас он действительно может быть пересмотрен.

WSJ сообщает, что даже в случае согласования проекта его строительство займет не менее пяти лет. Остаются и старые противоречия между Китаем и Россией по вопросам собственности, инвестиций в проект и цен поставок. Но на китайское руководство оказывает влияние и не связанный с конфликтом на Ближнем Востоке фактор — торговая война с США. Из-за нее Пекин остановил закупки СПГ в США, что может вынудить КНР пойти на дальнейшее сближение с Москвой.

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