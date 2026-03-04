EN
Криминал

Мужчина годами подсыпал дочери и ее подругам снотворное и насиловал их

2 минуты чтения 11:45 | Обновлено: 11:46

В Нидерландах вынесли приговор 46-летнему педофилу Мелсу Вану Б., который на протяжении 13 лет насиловал малолетнюю дочь, ее подруг и племянницу, подмешивая им в молочные напитки снотворное. Об этом сообщает NL Times.

По данным прокуроров, систематическое насилие над детьми со стороны Вана Б. продолжалось с 2011 по 2024 годы, пока его не взяли под стражу. Сообщается, что мужчина 13 лет насиловал девочек в собственном доме или во время ночевок на кемпинге, который они часто посещали. Многие из этих инцидентов, которые длились от 20 минут до одного часа, педофил записывал на камеру.

«С годами подозреваемый разработал метод, при котором он незаметно давал детям сильное успокоительное средство перед сном, например, подмешивая его в чашку горячего шоколада. Это погружало детей в такой глубокий сон, что они не просыпались, даже когда подозреваемый совершал над ними крайне жестокие сексуальные действия», — говорится в отчете прокуратуры.

О преступлениях мужчины стало известно летом 2024 года, когда одна из подруг его дочери проснулась ночью без нижнего белья и застала насильника рядом с собой. Отмечается, что именно в ту ночь девочка не выпила шоколадное молоко, которое предлагал всем Ван Б. Несмотря на то, что девочка не была под действием седативных препаратов, педофил напал на нее, утверждают прокуроры.

Приемные родители годами растлевали детей
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
Мир14 минут чтения

На следующий день пострадавшая рассказала о случившемся своим родителям, которые затем обратились в полицию. Вана Б. нашли и задержали. Позднее он признался в своих преступлениях и назвал имена 31 девочки, пострадавшей от насилия с его стороны.

Суд назвал это дело «исключительным» из-за масштаба преступления, его продолжительности и серьезности насилия. Действия Вана Б. судьи назвали «изощренными и спланированными». По их словам, днем он «изматывал детей напряженным графиком, чтобы они легко засыпали, а затем он давал им снотворное, чтобы они не просыпались». 

Мужчину признали виновным в сексуализированном насилии над детьми, изнасиловании, нападении, а также производстве и хранении видеоматериалов с сексуализированным насилием над детьми. Его приговорили к 18 годам лишения свободы с обязательным лечением у психиатра.

