Представлен самый дешевый в истории Apple ноутбук

Apple представила новинку — MacBook Neo. Компания позиционирует его как «восхитительный ноутбук по удивительной цене».

And now, say hello to the all-new MacBook Neo!



We’re so excited to bring the magic of Mac to even more people around the world. pic.twitter.com/z2w4RmShRO — Tim Cook (@tim_cook) March 4, 2026

Сейчас устройство за 599 долларов (около 47 тысяч рублей) доступно для предзаказа. В продажу ноутбук поступит 11 марта, говорится на официальном сайте. Гаджет будет представлен в четырех цветах: серебристом, розовом, цитрусовом и индиго.

Корпорация обещает, что ноутбук сможет работать без подзарядки на протяжении 16 часов. Устройство оснащено процессором A18 Pro, который используется в iPhone 16 Pro, дисплеем Liquid Retina диагональю 12,9 дюйма и восемью гигабайтами оперативной памяти.

Apple обещает, что MacBook Neo будет прост в управлении, оснащен искусственным интеллектом и подойдет для повседневных задач: работы с почтой, составления расписаний, просмотра веб-страниц, прохождения образовательных курсов и просмотра фильмов.

MacBook Neo стал самым бюджетным ноутбуком в истории Apple. К примеру, 12-дюймовые MacBook 2016-2017 годов, которые также позиционировались как недорогие, стоили 1299 долларов.

Ранее, 2 марта Apple презентовали iPhone 17e — самый бюджетный смартфон в линейке корпорации. В продаже он, как и MacBook Neo, появится 11 марта и будет стоить столько же, сколько базовая версия вышедшего ноутбука, — 599 долларов.

В iPhone 17e встроен флагманский четырехъядерный графический процессор А19, выпущенный в 2025 году, и накопитель на 256 гигабайт. Также в комплекте со смартфоном будет идти беспроводная зарядка MagSafe.

Производитель обещает значительно более высокую скорость зарядки, хотя устройство не получило доступа к полной мощности MagSafe в 25 Ватт. Новая бюджетная модель сможет принимать только мощность в 15 Ватт, но это в два раза больше, чем позволял iPhone 16e.