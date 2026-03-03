EN
Зеленский назвал условие проведения выборов в Украине

2 минуты чтения 13:20

Выборы в Украине пройдут только после завершения войны с Россией. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Настоящий вопрос: когда у нас смогут состояться выборы? Они, безусловно, пройдут после окончания войны, а не во время временного перемирия. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться; я посмотрю, чего хотят украинцы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли он вновь участвовать в президентских выборах.

В декабре 2025 года Зеленский заявлял о готовности провести выборы в стране в течение 60-90 дней. «Чтобы провести выборы есть два вопроса — безопасность, как это сделать под ударами, ракетами, второе — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — сказал он тогда во время пресс-конференции, состоявшейся после его рабочего визита в Италию.

В начале февраля американское агентство Reuters, ссылаясь на источники в окружении украинского президента, писало, что Зеленский открыт для идеи проведения выборов в стране и уверен в своей победе на них. 

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

«Зеленский, чья поддержка снизилась с начала конфликта, но по-прежнему значительно превышает 50%, уверен в своей победе», — говорилось  в публикации издания.

Спустя несколько дней газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских и европейских чиновников сообщила, что в Украине началась подготовка к проведению президентских выборов.

По данным издания, выборы планировалось провести одновременно с референдумом по вопросу условий мирного соглашения с Россией. В публикации говорилось, что украинские власти начали соответствующую работу после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая.

