Зеленский назвал условие проведения выборов в Украине

Выборы в Украине пройдут только после завершения войны с Россией. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Настоящий вопрос: когда у нас смогут состояться выборы? Они, безусловно, пройдут после окончания войны, а не во время временного перемирия. И я совсем не уверен, что буду баллотироваться; я посмотрю, чего хотят украинцы», — сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли он вновь участвовать в президентских выборах.
В декабре 2025 года Зеленский заявлял о готовности провести выборы в стране в течение 60-90 дней. «Чтобы провести выборы есть два вопроса — безопасность, как это сделать под ударами, ракетами, второе — законодательная основа для легитимности проведения выборов», — сказал он тогда во время пресс-конференции, состоявшейся после его рабочего визита в Италию.
В начале февраля американское агентство Reuters, ссылаясь на источники в окружении украинского президента, писало, что Зеленский открыт для идеи проведения выборов в стране и уверен в своей победе на них.
«Зеленский, чья поддержка снизилась с начала конфликта, но по-прежнему значительно превышает 50%, уверен в своей победе», — говорилось в публикации издания.
Спустя несколько дней газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских и европейских чиновников сообщила, что в Украине началась подготовка к проведению президентских выборов.
По данным издания, выборы планировалось провести одновременно с референдумом по вопросу условий мирного соглашения с Россией. В публикации говорилось, что украинские власти начали соответствующую работу после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая.