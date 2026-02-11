EN
СМИ узнали о начале подготовки к президентским выборам и референдуму в Украине

2 минуты чтения 08:49 | Обновлено: 09:27

Украина начала планировать президентские выборы, которые должны пройти параллельно с референдумом по поводу мирного соглашения с Россией. Это произошло после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая, сообщает Financial Times.

По словам неназванных украинских и европейских чиновников, Киев начал подготовку к выборам и референдуму на фоне давления со стороны Белого дома, который хочет завершить мирные переговоры по войне в Украине весной этого года. Источники издания утверждают, что Зеленский намерен объявить о дате голосований 24 февраля, в четвертую годовщину войны.

«У украинцев сложилось твердое убеждение, что все это должно быть связано с переизбранием Зеленского», — считает анонимный западный чиновник.

FT называет проведение выборов в Украине «резким политическим поворотом» для Зеленского, который неоднократно заявлял, что президентские выборы нельзя проводить в стране с военным положением, где миллионы людей покинули свои дома, а 20% территории оккупировано.

В то же время источники издания отметили, что Киев вряд ли сможет соблюсти график, которого потребовали США, поскольку проведение выборов зависит от ряда факторов, в том числе от прогресса на мирных переговорах с Россией. Однако FT пишет, что план Зеленского подчеркивает его стремление повысить шансы на переизбрание, одновременно заверив Вашингтон, что Киев не затягивает с заключением мира.

По данным газеты, последние опросы показали, что поддержка Зеленского остается значительной, хотя она снизилась по сравнению с первым годом войны на фоне усталости от боевых действий и коррупционных скандалов. Источники издания утверждают, что украинский президент продемонстрировал администрации Трампа готовность провести выборы в сжатые сроки, несмотря на логистические трудности.

По словам чиновников, успех предвыборной кампании может зависеть от того, сможет ли Зеленский добиться мирного соглашения, которое, по его мнению, будет справедливым и приемлемым для украинцев. Президент Украины давно стремится вынести любое мирное соглашение на общенациональное голосование, чтобы обеспечить его легитимность, пишет FT.

При этом эксперты указывают на минусы ускоренного графика голосования. Так, минимальным сроком для подготовки к выборам они называют полгода. Также отмечается, что выборы легко сорвать, если Россия продолжит удары по территории Украины, а само голосование рискует оказаться нелегитимным из-за большого числа военнослужащих на фронте и уехавших от войны граждан.

