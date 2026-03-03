Россияне стали меньше сидеть в интернете

В начале 2026 года время, которое россияне проводят в интернете, сократилось на 3%. В среднем пользователи стали проводить онлайн менее пяти часов в день. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные группы компаний «Родная речь».

Одновременно продолжает снижаться время, проведенное за просмотром телевизора. Так, за январь–февраль этот показатель уменьшился на 4% — до 3 часов 45 минут в сутки. Таким образом, сокращение затронуло как онлайн-контент, так и традиционное телевидение.

Аналитики связывают тренд с усилением блокировок и замедлений интернет-платформ со стороны Роскомнадзора, а также с регулярными перебоями со связью в отдельных регионах страны. По их оценке, ограничения меняют поведение аудитории и сокращают общее время потребления контента.

В начале февраля регулятор начал ограничивать работу Telegram в России, объяснив это тем, что руководство компании системно игнорирует требования российского законодательства. Пользователи тогда жаловались на проблемы с загрузкой мультимедиа в мессенджере, в том числе голосовых сообщений, «кружочков», историй, фотографий и видео.

Роскомнадзор заявлял, что продолжит ограничивать работу мессенджера, если его разработчики не пойдут на диалог и не разместят серверы на территории страны. Позже появилась информация, что Telegram полностью заблокируют в России уже в первых числах апреля.

Тем не менее, издание напоминает, что снижение медиапотребления фиксировалось и ранее. По итогам первого полугодия 2025 года время, проводимое в интернете, уменьшилось на 3%, а в сегменте онлайн-видео — на 11%. Тогда участники рекламного рынка объясняли негативную динамику оттоком аудитории с YouTube, который с 2024 года фактически перестал полноценно работать в России.

В то же время, как пишет «Коммерсантъ», впервые с 2019 года россияне стали больше слушать радио. Так, аудитория радио во втором полугодии 2025 увеличилась на 0,4%, до 49,3 миллиона человек.