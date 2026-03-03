Подростки засунули школьнице камни в рот и изнасиловали ее в парке

В Соединенных штатах судят трех подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которых обвиняют в похищении, удержании и изнасиловании 12-летней школьницы. Об этом пишут местные телеканалы NBC Miami и WPLG.

Инцидент произошел в Майами 18 июня 2025 года. По информации полиции, в тот день 12-летняя девочка, имя которой не называется, возвращалась домой от подруги, когда увидела неподалеку компанию из четырех мальчиков. Сообщается, что в какой-то момент, 13-летний Нельсон Нуньес подошел, схватил школьницу и насильно повел ее в общественный парк Green Heaven Project. Все остальные подростки, как отмечается, последовали за ними.

Уже в парке 12-летний Джусиа Джонс и Ксавьер Тайсон, которому недавно исполнилось 15 лет, схватили девочку за руки и ноги, а Нуньес стал ее насиловать, заявили в полиции. Сообщается, что пострадавшая все это время пыталась вырваться и кричала, из-за чего Джонс «засунул ей в рот камни, чтобы заставить замолчать».

Согласно предварительным данным, четвертый подросток стоял в стороне и не вмешивался, «потому что был в меньшинстве и боялся, что его изобьют». В ходе допроса он рассказал, что во время инцидента Тайсон снял бюстгальтер пострадавшей, которая в это время кричала, а затем «начал играть с ее грудью, крепко держа ее за руки».

По его словам, насилие в отношении девочки продолжалось полчаса. Изнасилование прекратилось, когда подростки услышали голос отца пострадавшей, который искал и звал свою дочь.

Подростков задержали. Несмотря на их возраст, дело теперь расследуется по статьям, предусматривающим ответственность, как для взрослых. По данным прокуроров, троих подростков обвинили в незаконном удержании человека, а Нуньеса и Джонса — в изнасиловании.

Дополнительно Нуньесу предъявили обвинения в похищении, а Тайсону – в развратных действиях.