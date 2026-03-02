EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ сообщили о начале «эры неограниченной власти США»

2 минуты чтения 08:55 | Обновлено: 09:26

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем удары по Ирану, жертвой которой стал в том числе верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, свидетельствуют об отказе США от «строительства демократий» и переходе к методам, более свойственным американским администрациям предыдущего поколения. Об этом пишет агентство Bloomberg, называя произошедшее началом «эры неограниченной власти США».

Издание отмечает, что теперь Соединенные Штаты открыто угрожают захватом или смертью лидерам недружественных стран, за исключением тех, кто обладает ядерным оружием. Противникам США «придется столкнуться с более бесцеремонным проявлением американской мощи, которое, по мнению критиков, разрушает правовые ограничения, соблюдения которых Вашингтон долгое время требовал от других стран», говорится в публикации.

«Похоже, Трамп стал с тревожной готовностью использовать грозную военную мощь США, причем делать это без каких-либо ограничений — руководствуясь лишь тем, что он считает интересами США в данный конкретный момент», — заявил агентству Bloomberg бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс.

«Такой подход по принципу “кто сильнее, тот и прав” создает ужасный прецедент, когда любая страна может позволить себе напасть на лидера любой другой страны — именно то, что должен был предотвратить Устав ООН», — отметил он.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

28 февраля Израиль и США начали новую серию ударов по Ирану, жертвой которых, как сообщалось, стал не только верховный лидер страны, но и многие другие высокопоставленные иранские чиновники и политики.

В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками Израиль, а также страны Персидского залива, в которых расположены военные базы США и их союзников. Среди прочего сообщалось об иранском ударе по британской военной базе на Кипре.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на нефть. Как сообщало агентство Reuters, стоимость нефти марки Brent на внебиржевых торгах 1 марта поднялась сразу на 10%, достигнув отметки в 80 долларов за баррель.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам