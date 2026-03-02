СМИ сообщили о начале «эры неограниченной власти США»

Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а затем удары по Ирану, жертвой которой стал в том числе верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, свидетельствуют об отказе США от «строительства демократий» и переходе к методам, более свойственным американским администрациям предыдущего поколения. Об этом пишет агентство Bloomberg, называя произошедшее началом «эры неограниченной власти США».

Издание отмечает, что теперь Соединенные Штаты открыто угрожают захватом или смертью лидерам недружественных стран, за исключением тех, кто обладает ядерным оружием. Противникам США «придется столкнуться с более бесцеремонным проявлением американской мощи, которое, по мнению критиков, разрушает правовые ограничения, соблюдения которых Вашингтон долгое время требовал от других стран», говорится в публикации.

«Похоже, Трамп стал с тревожной готовностью использовать грозную военную мощь США, причем делать это без каких-либо ограничений — руководствуясь лишь тем, что он считает интересами США в данный конкретный момент», — заявил агентству Bloomberg бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс.

«Такой подход по принципу “кто сильнее, тот и прав” создает ужасный прецедент, когда любая страна может позволить себе напасть на лидера любой другой страны — именно то, что должен был предотвратить Устав ООН», — отметил он.

Я переехала в Черногорию и очень довольна Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком Общество 7 минут чтения

28 февраля Израиль и США начали новую серию ударов по Ирану, жертвой которых, как сообщалось, стал не только верховный лидер страны, но и многие другие высокопоставленные иранские чиновники и политики.

В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками Израиль, а также страны Персидского залива, в которых расположены военные базы США и их союзников. Среди прочего сообщалось об иранском ударе по британской военной базе на Кипре.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на нефть. Как сообщало агентство Reuters, стоимость нефти марки Brent на внебиржевых торгах 1 марта поднялась сразу на 10%, достигнув отметки в 80 долларов за баррель.