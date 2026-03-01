EN
Цена на нефть подскочила после ударов США и Израиля по Ирану

2 минуты чтения 20:40 | Обновлено: 20:41

Цена нефти барки Brent на внебиржевых торгах выросла на 10% за 1 марта и почти достигла 80 долларов за баррель, пишет Reuters. 27 февраля стоимость составляла 73 доллара.

Совместная атака США и Израиля на Иран началась 28 февраля и продолжилась на следующий день — боевые действия идут в субботу и воскресенье, то есть в выходные дни, когда торговля фьючерсами не ведется. Аналитики считают, что в понедельник 2 марта рост цен зафиксируют и на биржах.

Директор по энергетике и нефтепереработке в ICIS Аджай Пармар отметил, что боевые действия способствуют повышению цен на нефть, однако все же не являются его ключевым фактором. Игроки на рынке с большим опасением реагируют на информацию о прекращении движения через Ормузский пролива.

Решение об этом приняли большинство владельцев танкеров, крупных нефтяных компаний и торговых дворов, отмечает Reuters. В СМИ также появляется информация о том, что решение закрыть пролив приняли власти Ирана, однако глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что таких планов у Тегерана нет.

Если суда не смогут ходить через Ормузский пролив, то цена на нефть после открытия торгов на фьючерсы приблизится к отметке в 100 долларов или даже превысит ее, считает Пармар. Последнее произойдет, если перекрытие пролива, через который осуществляется более 20% морских перевозок нефти мира, окажется длительным.

Аналитики других компаний настроены менее оптимистично и не считают, что боевые действия в регионе позволят ценам на нефть вырасти до 100 долларов за баррель. Однако они также ожидают, что при открытии торгов 2 марта стоимость окажется выше отметки в 90 долларов. Аналитики Kpler считают, что из-за опасений за стабильность поставок из стран Ближнего Востока Индия может рассмотреть возможность возвращения к закупкам нефти у России.

