Иран начал «самую мощную наступательную операцию» против США и Израиля

2 минуты чтения 10:35 | Обновлено: 10:39

Иран объявил о начале «самой мощной наступательной операции в истории вооруженных сил» страны. Это ответ на совместную атаку США и Израиля, в результате которой погиб верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции. 

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
Мир13 минут чтения

В КСИР заявили, что в рамках ответных действий Иран уже нанес удары почти по 30 американским военным базам на Ближнем Востоке. Среди целей также названы здание командования Армии обороны Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве. В Тегеране подчеркнули, что атаки будут продолжены, а сирены воздушной тревоги «не замолчат» ни на территории Израиля, ни на объектах США в регионе.

Иранское агентство Fars также сообщило об ударе по объекту ЦРУ в Дубае, но официальных подтверждений этому пока нет. Однако, по словам очевидцев, с самого утра 1 марта в городе слышны взрывы, в сети появилось видео, на которых виден густой столб дыма в районе аэропорта Дубая после новых атак. Есть также сообщения о раненых.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран воздержаться от дальнейших атак, предупредив о риске резкой эскалации конфликта.

«Иран только что заявил, что сегодня нанесет очень мощный удар — более мощный, чем когда-либо прежде. Им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы ударим по ним с силой, которой мир еще никогда не видел», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Тегерана, объяснив ее провалом переговоров по иранской ядерной программе. Дональд Трамп заявил, что удары США будут «точечными и мощными» и продолжатся «столько, сколько потребуется для достижения цели». В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и четверо членов его семьи, также министр обороны Азиз Насирзаде, начальник Генштаба Ирана Абдольрахим Мусави и еще несколько высокопоставленных чиновников.

«За эту игрушку ты убил старых людей»
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
Криминал7 минут чтения

На фоне обмена ударами напряженность в регионе продолжает нарастать. В Иране после гибели Хаменеи объявлен 40-дневный траур, а временное руководство страной осуществляет специальный совет до избрания нового верховного лидера.

По информации СМИ, жители Ирана вышли на массовые протесты после гибели аятоллы Али Хаменеи. Митингующие несут его портреты и выкрикивают лозунги «смерть Америке» и «смерть Израилю». В некоторых странах начались антиамериканские протесты. Так, в Пакистане протестующие атаковали консульство США в Карачи.

