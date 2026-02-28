СМИ: Россия задумалась о выходе из мирных переговоров

Россия может выйти из мирных переговоров в случае, если Украина не согласится на территориальные уступки. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом дискуссий.

Два собеседника агентства заявили, что раунд переговоров, который состоится на следующей неделе, станет решающим для понимания, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны. По их словам, Россия, вероятно, откажется от переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки.

Москва готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Киев согласится вывести свои войска из восточной части Донецкой области, сказал один из источников Bloomberg. За этим последует встреча лидеров России, Украины и США для утверждения договоренностей и запуска взаимного отвода войск.

Территориальный вопрос остается самым сложным в рамках мирных переговоров. Зеленский настаивает на том, что укрепленные территории Донецкой области, находящиеся под контролем Украины, необходимы для обороны страны от любых будущих российских атак, и что Киев не признает незаконную оккупацию Москвой любой украинской территории.

После телефонного разговора с Трампом в среду 25 февраля Зеленский заявил, что стороны пришли к единому мнению: следующий раунд переговоров, который может пройти 4-5 марта, должен «создать возможность вывести обсуждение на уровень лидеров».

Зеленский предложил прекратить огонь вдоль текущей линии фронта и взять на себя обязательство добиваться восстановления территориальной целостности Украины исключительно дипломатическими средствами — при гарантиях безопасности со стороны США и Европы.

Президент Украины ранее неоднократно отвергал требования Москвы вывести войска из оккупированных районов. США предложили создать там свободную экономическую зону, однако Киев настаивает, что эти территории должны оставаться под контролем Киева.

Москва, в свою очередь, требует присутствия в оккупированных украинских регионах сил Росгвардии. По словам одного из источников Bloomberg, Россия готова вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также отказаться от притязаний на части Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого, как говорится в материале, Кремль может согласиться на мониторинг режима прекращения огня под эгидой США и готов отказаться от своих требований по ограничению численности украинской армии, но не примет размещения иностранных войск на территории Украины.

Также продолжаются переговоры по поводу Запорожской АЭС. Москва предлагает распределить выработку электроэнергии между Россией, США и Украиной. Киев поддерживает вариант «50 на 50» с участием США, которые могли бы делиться поставками с Москвой.