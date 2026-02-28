EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Россия задумалась о выходе из мирных переговоров

2 минуты чтения 13:32

Россия может выйти из мирных переговоров в случае, если Украина не согласится на территориальные уступки. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом дискуссий.

Два собеседника агентства заявили, что раунд переговоров, который состоится на следующей неделе, станет решающим для понимания, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения войны. По их словам, Россия, вероятно, откажется от переговоров, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки.

Москва готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Киев согласится вывести свои войска из восточной части Донецкой области, сказал один из источников Bloomberg. За этим последует встреча лидеров России, Украины и США для утверждения договоренностей и запуска взаимного отвода войск.

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
Мир13 минут чтения

Территориальный вопрос остается самым сложным в рамках мирных переговоров. Зеленский настаивает на том, что укрепленные территории Донецкой области, находящиеся под контролем Украины, необходимы для обороны страны от любых будущих российских атак, и что Киев не признает незаконную оккупацию Москвой любой украинской территории.

После телефонного разговора с Трампом в среду 25 февраля Зеленский заявил, что стороны пришли к единому мнению: следующий раунд переговоров, который может пройти 4-5 марта, должен «создать возможность вывести обсуждение на уровень лидеров».

Зеленский предложил прекратить огонь вдоль текущей линии фронта и взять на себя обязательство добиваться восстановления территориальной целостности Украины исключительно дипломатическими средствами — при гарантиях безопасности со стороны США и Европы.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Президент Украины ранее неоднократно отвергал требования Москвы вывести войска из оккупированных районов. США предложили создать там свободную экономическую зону, однако Киев настаивает, что эти территории должны оставаться под контролем Киева.

Москва, в свою очередь, требует присутствия в оккупированных украинских регионах сил Росгвардии. По словам одного из источников Bloomberg, Россия готова вывести войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также отказаться от притязаний на части Херсонской и Запорожской областей.

Помимо этого, как говорится в материале, Кремль может согласиться на мониторинг режима прекращения огня под эгидой США и готов отказаться от своих требований по ограничению численности украинской армии, но не примет размещения иностранных войск на территории Украины.

Полторы минуты ужаса
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
Общество12 минут чтения

Также продолжаются переговоры по поводу Запорожской АЭС. Москва предлагает распределить выработку электроэнергии между Россией, США и Украиной. Киев поддерживает вариант «50 на 50» с участием США, которые могли бы делиться поставками с Москвой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01 26 февраля
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля

Самое читаемое

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца