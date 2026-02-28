EN
Криминал

Россиянина задержали по подозрению в убийстве бизнесмена и его жены

2 минуты чтения 16:43

В Кузбассе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве супругов в Прокопьевске, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Подозреваемым оказался 39-летний местный житель, отметили в ведомстве. Рассматривается вопрос о предъявлении ему обвинения.

Тела 60-летнего бизнесмена и его 56-летней супруги, работавшей учительницей, нашли в их частном доме в Прокопьевске 26 февраля. По словам источника NGS42 в силовых структурах, мужчину застрелили, а женщину зарезали. Убитого бизнесмена обнаружили в гараже, а его жену — на кровати в спальне с множественными ножевыми ранениями, сообщил «Прокопьевск.ру».

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
Мир7 минут чтения

Оба издания рассказали, что мотивом для убийства супружеской пары мог стать бизнес мужчины и связанные с ним долги. По одной из версий, предприниматель мог взять в долг крупную сумму денег, что и стало причиной для конфликта. Официально следственные органы эту информацию не комментировали. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

Как звали мужчину и какой бизнес у него был, не сообщается. Его супруга преподавала иностранный язык в городской школе №18, следует из материалов NGS42 и «Прокопьевск.ру». «АИФ» со ссылкой на региональные СМИ писал, что погибшую звали Евгения Валерьевна, а ее педагогический стаж насчитывал около 30 лет. В школе сообщили, что в этом учебном году женщина ушла на пенсию. Коллеги описали ее как спокойную и доброжелательную учительницу, которая занималась не только уроками, но и воспитательной работой.

