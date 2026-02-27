EN
Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

2 минуты чтения 12:01

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров о мире, но не собирается уступать ему территории. Об этом сам Зеленский заявил в интервью Sky News.

Журналист спросил украинского лидера о том, готов ли Киев отказаться от Славянска и Краматорска — крупнейших городов на неоккупированной Россией части Донбасса. 

«Это наша территория, и это звучит невероятно странно, почему мы должны уходить с нашей земли? Почему они ее оккупировали, а никто не может выгнать их? Если мы уйдем с этой территории, например, из Славянска прямо сейчас, 200 тысяч человек, которые там находятся, будут оккупированы россиянами, которые заявят, что эти люди готовы стать русскими. А если нет — их убьют, пошлют на фронт или в тюрьму», — ответил Зеленский.

При этом украинский лидер подчеркнул, что готов сделать все возможное для достижения мира. Он также добавил, что в этом вопросе США обладают огромной силой, так как именно Вашингтон может оказать давление на Москву.

«Соединенные Штаты сильнее, чем они думают о себе. Я так действительно считаю. У них есть реальное давление на Путина. Они могут остановить эту войну», — сказал Зеленский.

Во время интервью Sky News президент Украины призвал администрацию в Вашингтоне ужесточить санкции против родственников российского руководства и предоставить Украине более современное оружие. По его словам, только усиление давления на Кремль заставить Россию серьезней относиться к переговорам.

На вопрос журналиста Sky News о том, насколько близка Украина к заключению мирного соглашения, Зеленский ответил, что у Киева есть окно возможностей между настоящим моментом и промежуточными выборами в США в ноябре.

«Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. Это зависит от этих месяцев — будет ли у нас шанс закончить войну до осени. До выборов — важных, влиятельных выборов в США. Если будет возможно достичь мира, у нас сейчас есть это окно», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также прокомментировал возможность победы Украины в войне с Россией. Он отметил, что многое зависит от того, что понимается под словом «выиграть».

«Честно говоря, очень сложно говорить о территориях. Вернуть все земли сегодня практически невозможно, и это стоило бы слишком многих человеческих жизней. Но хорошо, что Россия тоже не способна этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают, а мы не проигрываем», — заявил Зеленский.

​​Ранее президент Украины заявил, что новая трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и США пройдет в начале марта. Точное время и место проведения саммита Зеленский не назвал.

