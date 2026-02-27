WhatsApp показал инструкцию по обходу блокировок

Пользователи WhatsApp в России заметили баннер, который появляется поверх чатов. В нем администрация мессенджера объясняет, как бороться с блокировками соцсети, обратил внимание The Bell Tech.

«Проблемы с подключением? Узнайте, какие у вас есть варианты», — говорится в сообщении. В тексте также указана ссылка, которая ведет на страницу технической поддержки, составленную на русском языке.

В случае возникновения проблем с подключением к WhatsApp, техподдержка объясняет, что некоторые мобильные операторы и интернет-провайдеры могут блокировать доступ к мессенджеру из-за ограничений, которые Роскомнадзор ввел 11 февраля 2026 года.

«Выберите другую сеть. Например, если вы подключены к сети Wi-Fi, попробуйте отключиться от нее и перейти на мобильный Интернет (может взиматься стандартная плата за передачу данных). Если вы используете мобильный Интернет, подключитесь к сети Wi-Fi», — говорится в тексте.

Также WhatsApp предлагает россиянам подключиться к приложение через VPN. Если вы VPN-соединение не восстанавливает работу мессенджера, то «можно попробовать отключить его и перейти на другой VPN-сервис».

«VPN шифрует трафик, исходящий с вашего устройства, и маскирует ваш IP-адрес для создания частного интернет-соединения. Обратите внимание: при использовании VPN стандартное сквозное шифрование WhatsApp гарантирует, что никто за пределами чатов, включая WhatsApp или Meta, не сможет прочитать и прослушать их или поделиться ими», — отмечают в техподдержке мессенджера.

Отдельно в инструкции рассматривается вариант использования прокси-сервера для обхода блокировок. Он создает альтернативное соединение между устройством и серверами WhatsApp. Техподдержка объясняет, что можно как подключиться к проверенному прокси-серверу, так и настроить его самостоятельно. Подробная документация и исходный код для настройки прокси-сервера WhatsApp доступны на платформе GitHub.

В декабре 2025 года руководство мессенджера WhatsApp заявило, что «будет бороться за пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».