WhatsApp ответил на замедление мессенджера в России

Руководство мессенджера WhatsApp прокомментировало замедление сервиса в России. Заявление опубликовало агентство Reuters. Компания обвинила российские власти в том, что они, ограничивая доступ к сервису, стремятся лишить более 100 миллионов россиян права на частную и защищенную сквозным шифрованием переписку.

«WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», — сказали в руководстве мессенджера.

Заявление появилось на следующий день после того, как Роскомнадзор пригрозил заблокировать WhatsApp. В регуляторе накануне заявили, что мессенджер, по их версии, продолжает нарушать российское законодательство.

Если WhatsApp по-прежнему не будет выполнять требования российского законодательства, «введение ограничений будет продолжено», в результате чего мессенджер будет заблокирован.

Днем 22 декабря россияне начали массово жаловаться на то, что у них перестал работать WhatsApp. Телеграм-канал «ЗаТелеком» написал, что скорость работы мессенджера в России сократилась на 70%. Эту информацию также подтвердил источник РБК на телеком-рынке.

В августе Роскомнадзор объявил о блокировке работы голосовых звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Необходимость такой меры регулятор объяснил борьбой с киберпреступностью и терроризмом. В конце ноября РКН пригрозил полной блокировкой WhatsApp, если мессенджер не будет выполнять требования российского законодательства.