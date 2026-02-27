Британка три недели спала рядом с трупом и оказалась в тюрьме

Жительница Великобритании Салли Смитсон три недели спала рядом с трупом своего партнера Джона Блэквелла, не рассказывая властям о его смерти. Об этом сообщают Mirror, Daily Mail и Birmingham Live.

Полиция обнаружила тело мужчины 21 октября прошлого года, а последний раз мужчину видели живым 19 сентября. По версии следствия, он скончался от сердечного приступа примерно 1 октября — к моменту обнаружения его тело уже находилось в стадии сильного разложения.

Женщина признала себя виновной по одному пункту обвинения в воспрепятствовании законному и достойному захоронению тела. Суд приговорил 61-летнюю Смитсон к 14 месяцам лишения свободы. Во время процесса судья заявил, что властям не удалось обнаружить признаков насильственной смерти, но действия женщины он посчитал оскорблением норм общественной морали.

Адвокат Смитсон рассказал, что женщина два раза звонила в офис коронеров, так в Великобритании называют людей, расследующих смерти. Однако затем она решила скрыть информацию о произошедшем.

Mirror отмечает, что первыми странности в поведении женщины заметили соседи. Они отмечали «неадекватность» действий Смитсон. Также в материале сообщается, что она отправила несколько текстовых сообщений с телефона 71-летнего Блэквелла уже после его смерти.

Тело умершего мужчины обнаружили на полу спальни. В момент задержания в комнате был включен телевизор, а расположенная в помещении кровать выглядела так, что власти посчитали доказанным, что женщина спала на ней после смерти Блэквелла.

Полицию в дом пары вызвала уборщица — у нее возникли подозрения из-за постоянных отмен заказов. Смитсон сама сообщила полицейским, что тело мужчины находится в помещении, а сам он умер три недели назад. До этого, как отмечается в публикациях, на вопросы соседей об исчезновении Блэквелла она отвечала, что он восстанавливается после посещения больницы.