Власти признали «дыру» в бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 24 февраля допоздна обсуждал с Владимиром Путиным и членами правительства способы финансирования растущего дефицита бюджета. Об этом он сообщил, выступая с отчетом в Госдуме. Трансляцию вел РБК.

«Что касается выбора, как финансировать возникающий дефицит бюджета. Мы вчера допоздна у президента со многими членами правительства, с участием Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной], обсуждали очень большое количество подходов. Много-много часов с президентом мы в дискуссии находились, каким образом выбрать наилучшее решение для страны», — поделился Мишустин.

По словам главы правительства, если власти примут решение о финансировании дефицита, это затронет вопросы денежно-кредитной политики. «И нам надо в этом смысле тогда скоординировать с Банком России такие подходы», — добавил он. Какие конкретно меры обсуждались на прошедшем совещании, премьер не уточнил.

Журналисты обратили внимание, что Кремль ранее не анонсировал встречу Путина с правительством и главой Центробанка на 24 февраля. Кроме того, заявление Мишустина можно считать одним из первых публичных признаний того, что проблема растущего дефицита бюджета существует и обсуждается на высшем уровне. Ранее российские власти неоднократно подчеркивали устойчивость финансовой системы.

По предварительным данным Минфина, в январе федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 1,72 триллиона рублей, что составляет около 0,7% ВВП. Доходы сократились на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,36 триллиона рублей. Нефтегазовые поступления снизились почти вдвое и составили 393 миллиарда рублей.

В финансовом плане на 2026 год предусмотрен дефицит в размере 3,786 триллиона рублей (1,6% ВВП). Высокие показатели начала года в Минфине объяснили «опережающим финансированием» расходов и утверждали, что это не повлияет на достижение целевых параметров бюджета по итогам года. При этом собеседники агентства Reuters убеждены, что реальная «дыра» в российском бюджете по итогам текущего года имеет все шансы оказаться в три раза больше запланированной. Причина — снижение нефтегазовых доходов и рост расходов бюджета.