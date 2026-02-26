EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Чубайс назвал себя оппозиционером и противником Путина

2 минуты чтения 23:45
Чубайс назвал себя оппозиционером и противником Путина

Бывший российский политический и государственный деятель Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с иском. Он потребовал исключить себя из санкционных списков, сообщает «Коммерсантъ».

В обоснование своей позиции Чубайс приложил автобиографию. В ней он причислил себя к российской оппозиции, которая противостояла Владимиру Путину, вспомнил протесты против начала войны в Украине и добавил, что уехал из России осенью 2022 года, так как не поддержал военные действия.

Чубайс, как отмечает «Коммерсантъ», подал заявление в канадский МИД в сентябре 2025 года. На момент обращения в суд прошло 162 дня, тогда как установленный срок рассмотрения составляет 90 дней.

Чубайс настаивает, что бездействие канадский властей противоречит закону. По его словам, санкции наносят ему непропорциональный ущерб в то время, как его российские активы арестованы, зарубежные доходы незначительны, а удар по репутации ставит его в один ряд с теми, кому он якобы противостоял.

В начале 1990-х годов Чубайс занимал пост вице-премьера российского правительства. Затем он возглавил администрацию президента Бориса Ельцина, куда пригласил на работу и Путина. Через некоторое время после ухода Ельцина Чубайс числился помощником Путина.

Чубайс известен как один из «архитекторов приватизации» вместе с Альфредом Кохом и Егором Гайдаром. В 1990-х годов они провели в России залоговые аукционы. В интервью Financial Times, в ноябре 2004 года, Чубайс говорил: «У нас не было выбора. Если бы мы не провели залоговую приватизацию, то коммунисты выиграли бы выборы в 1996 году, и это были бы последние свободные выборы в России, потому что эти ребята так просто власть не отдают».

Также с 2008 года Чубайс возглавлял «Российскую корпорацию нанотехнологий». «Роснано» стала прибыльной в 2014 году. Около сотни заводов корпорации производили базальтовую арматуру, суставы и имплантаты из биокерамики, пеностекло, оборудование для солнечных электростанций и другую продукцию. Однако в апреле 2025 года она объявила технический дефолт.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

В марте 2022 года Чубайс покинул должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями и уехал из России после начала войны, став первым чиновником самого высокого уровня, порвавшим с Кремлем, из-за войны с Украиной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Совет Федерации России

Посмотрите другие материалы

Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля
Полторы минуты ужаса
Общество
Полторы минуты ужаса
Внезапный смерч оставил сотни семей без дома, а несколько десятков человек погибли. Люди думали, что началась ядерная война
00:01
Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву