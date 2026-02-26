Чубайс назвал себя оппозиционером и противником Путина

Бывший российский политический и государственный деятель Анатолий Чубайс обратился в Федеральный суд Канады с иском. Он потребовал исключить себя из санкционных списков, сообщает «Коммерсантъ».

В обоснование своей позиции Чубайс приложил автобиографию. В ней он причислил себя к российской оппозиции, которая противостояла Владимиру Путину, вспомнил протесты против начала войны в Украине и добавил, что уехал из России осенью 2022 года, так как не поддержал военные действия.

Чубайс, как отмечает «Коммерсантъ», подал заявление в канадский МИД в сентябре 2025 года. На момент обращения в суд прошло 162 дня, тогда как установленный срок рассмотрения составляет 90 дней.

Чубайс настаивает, что бездействие канадский властей противоречит закону. По его словам, санкции наносят ему непропорциональный ущерб в то время, как его российские активы арестованы, зарубежные доходы незначительны, а удар по репутации ставит его в один ряд с теми, кому он якобы противостоял.

В начале 1990-х годов Чубайс занимал пост вице-премьера российского правительства. Затем он возглавил администрацию президента Бориса Ельцина, куда пригласил на работу и Путина. Через некоторое время после ухода Ельцина Чубайс числился помощником Путина.

Чубайс известен как один из «архитекторов приватизации» вместе с Альфредом Кохом и Егором Гайдаром. В 1990-х годов они провели в России залоговые аукционы. В интервью Financial Times, в ноябре 2004 года, Чубайс говорил: «У нас не было выбора. Если бы мы не провели залоговую приватизацию, то коммунисты выиграли бы выборы в 1996 году, и это были бы последние свободные выборы в России, потому что эти ребята так просто власть не отдают».

Также с 2008 года Чубайс возглавлял «Российскую корпорацию нанотехнологий». «Роснано» стала прибыльной в 2014 году. Около сотни заводов корпорации производили базальтовую арматуру, суставы и имплантаты из биокерамики, пеностекло, оборудование для солнечных электростанций и другую продукцию. Однако в апреле 2025 года она объявила технический дефолт.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать Экономика 33 минуты чтения

В марте 2022 года Чубайс покинул должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями и уехал из России после начала войны, став первым чиновником самого высокого уровня, порвавшим с Кремлем, из-за войны с Украиной.