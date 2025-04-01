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Общество

Бывшая компания Чубайса объявила технический дефолт

2 минуты чтения 16:07 | Обновлено: 16:08

Госкорпорация «Роснано», которую с момента создания возглавлял Анатолий Чубайс, объявила технический дефолт. Компания не выплатила в срок купонный доход по облигациям, выпущенным шесть лет назад на сумму 13,4 миллиарда рублей, сообщил «Интерфакс». Полтора года назад Владимир Путин говорил, что в «Роснано» образовалась «огромная финансовая дыра».

31 марта госкорпорация должна была перевести держателям облигаций двенадцатую по очереди купонную выплату, однако не сделала этого. Выплаты должны происходить дважды в год по ставке 18,13% годовых, объяснил «Интерфакс». В «Роснано» после объявления о техническом дефолте трудности заявили о «необходимости выработки» особого «технического механизма выплат», уточнило информагентство.

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Чубайс возглавлял «Российскую корпорацию нанотехнологий» с 2008 года. «Роснано» стала прибыльной в 2014 году, а первые дивиденды заплатила государству в 2017 году. Около сотни заводов корпорации производили базальтовую арматуру, суставы и имплантаты из биокерамики, пеностекло, оборудование для солнечных электростанций и другую продукцию.

У «Роснано» провалился проект выпуска российских планшетов с гибким экраном. В начале 2024 года госкорпорация обанкротила собственную дочернюю компанию «Пластик Лоджик». Компания занималась производством «планшетов Чубайса» совместно с ирландской Plastic Logic.

В 2020 году Чабайс покинул пост главы «Роснано», а в 2022 году уехал из России. Осенью 2023 года Путин назвал Чубайса «Моше Израилевичем» и сказал, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась». 

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В январе 2025 года в Москве задержали нескольких бывших заместителей бывшего главы «Роснано». 11 января действующий директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов заявил, что в ходе аудита состояния дел в корпорации обнаружил ущерб «от недобросовестных финансовых операций» на сумму более 200 миллиардов рублей. По словам Фролова, возбуждены и ведутся уголовные дела на сумму около 43 миллиардов рублей.

29 и 30 января силовики пришли с обысками по «десяткам адресов» к бывшим топ-менеджерам госкорпорации. Среди задержанных назывались бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и его бывший заместитель, управляющий директор по финансам Артур Галстян. 

Чубайс в начале 1990-х работал вице-премьером правительства, затем возглавил администрацию президента Бориса Ельцина, куда пригласил на работу Путина. Через некоторое время после ухода Ельцина Чубайс числился помощником Путина. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Чубайс открыл в Израиле Центр российских исследований.

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