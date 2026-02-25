«Архитектор приватизации» рассказал об удовольствии Путина от убийства Немцова

Бывший вице-премьер России Альфред Кох в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что считает Владимира Путина заказчиком убийства Бориса Немцова. По его мнению, политик не только несет ответственность за преступление, но и «получил удовольствие» от него.

На вопрос, считает ли он, что Немцова убил Путин, Кох ответил: «Да, я в этом убежден». По его словам, Рамзан Кадыров «не стал бы этого делать по собственному желанию».

«Значит, все-таки это Путин — источник этого убийства? Значит, Путину это должно было доставить удовольствие, раз он не наказал Кадырова. Более того, он на следующий день вручил ему орден», — пояснил свою позицию Кох.

Щенок помог найти маньяка Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека Криминал 13 минут чтения

В ходе дальнейшей беседы Кох допустил, что формального приказа от Путина могло и не быть, однако он считает, что это не меняет сути. Он привел аналогию с романом «Крестный отец»: «Крестный отец никогда не давал команды кого-то убить. Он говорил: “С этим человеком невозможно договориться”. И все окружающие прекрасно понимали, что это означает». По его мнению, подобный механизм мог действовать и в случае с Немцовым.

«Если ты не наказал убийцу за то, что он сделал тебе такой “подарок”, то это значит, что ты соучастник», — заявил Кох.

Говоря об обстоятельствах убийства, он обратил внимание на отключенные камеры наблюдения в районе Большого Москворецкого моста и на то, что в момент нападения рядом не оказалось сотрудников полиции. Кох усомнился в версии, согласно которой преступление было инициативой исполнителей. Он напомнил, что камеры были выключены, а коммунальная техника перекрыла обзор места убийства. По его словам, представить, что это было совпадением или решением «на среднем уровне», невозможно.

Кроме того, Кох назвал «издевательским» письмо с соболезнованиями, которое Путин направил матери Немцова. По его словам, в обращении была использована ее девичья фамилия — Эйдман, хотя после замужества и на протяжении десятилетий она носила фамилию Немцова, под которой ее знали в Нижнем Новгороде и которая указана в документах.

Самое громкое исчезновение Италии Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского Криминал 13 минут чтения

По его мнению, использование девичьей фамилии в такой ситуации выглядело намеренным жестом. Он предположил, что это могло быть сделано, чтобы подчеркнуть еврейское происхождение семьи Немцова и тем самым снизить уровень сочувствия к нему в части российского общества. Такой шаг, по словам Коха, не производит впечатления искреннего соболезнования.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По делу были осуждены предполагаемые исполнители преступления. Заказчики убийства официально не установлены.

Альфреда Коха называют «архитектором приватизации» 1990-х годов. Он участвовал в проведении залоговых аукционов вместе с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром. Сейчас Кох живет в Германии, он открыто осуждает российскую агрессию в Украине и считает, что поражение России в этой войне «пойдет ей на пользу».