EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

«Архитектор приватизации» рассказал об удовольствии Путина от убийства Немцова

2 минуты чтения 14:22

Бывший вице-премьер России Альфред Кох в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что считает Владимира Путина заказчиком убийства Бориса Немцова. По его мнению, политик не только несет ответственность за преступление, но и «получил удовольствие» от него. 

На вопрос, считает ли он, что Немцова убил Путин, Кох ответил: «Да, я в этом убежден». По его словам, Рамзан Кадыров «не стал бы этого делать по собственному желанию». 

«Значит, все-таки это Путин — источник этого убийства? Значит, Путину это должно было доставить удовольствие, раз он не наказал Кадырова. Более того, он на следующий день вручил ему орден», — пояснил свою позицию Кох.

Щенок помог найти маньяка
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
Криминал13 минут чтения

В ходе дальнейшей беседы Кох допустил, что формального приказа от Путина могло и не быть, однако он считает, что это не меняет сути. Он привел аналогию с романом «Крестный отец»: «Крестный отец никогда не давал команды кого-то убить. Он говорил: “С этим человеком невозможно договориться”. И все окружающие прекрасно понимали, что это означает». По его мнению, подобный механизм мог действовать и в случае с Немцовым.

«Если ты не наказал убийцу за то, что он сделал тебе такой “подарок”, то это значит, что ты соучастник», — заявил Кох. 

Говоря об обстоятельствах убийства, он обратил внимание на отключенные камеры наблюдения в районе Большого Москворецкого моста и на то, что в момент нападения рядом не оказалось сотрудников полиции. Кох усомнился в версии, согласно которой преступление было инициативой исполнителей. Он напомнил, что камеры были выключены, а коммунальная техника перекрыла обзор места убийства. По его словам, представить, что это было совпадением или решением «на среднем уровне», невозможно.

Кроме того, Кох назвал «издевательским» письмо с соболезнованиями, которое Путин направил матери Немцова. По его словам, в обращении была использована ее девичья фамилия — Эйдман, хотя после замужества и на протяжении десятилетий она носила фамилию Немцова, под которой ее знали в Нижнем Новгороде и которая указана в документах.

Самое громкое исчезновение Италии
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
Криминал13 минут чтения

По его мнению, использование девичьей фамилии в такой ситуации выглядело намеренным жестом. Он предположил, что это могло быть сделано, чтобы подчеркнуть еврейское происхождение семьи Немцова и тем самым снизить уровень сочувствия к нему в части российского общества. Такой шаг, по словам Коха, не производит впечатления искреннего соболезнования.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По делу были осуждены предполагаемые исполнители преступления. Заказчики убийства официально не установлены.

Альфреда Коха называют «архитектором приватизации» 1990-х годов. Он участвовал в проведении залоговых аукционов вместе с Анатолием Чубайсом и Егором Гайдаром. Сейчас Кох живет в Германии, он открыто осуждает российскую агрессию в Украине и считает, что поражение России в этой войне «пойдет ей на пользу».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01 23 февраля
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву