Общество

Ученые рассказали об особом влиянии второй беременности на женский мозг

19:44

Влияние второй беременности на женский мозг отличается от того, как это происходит в случае с первым ребенком. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов, их работа опубликована в научном журнале Nature Communications. 

В исследовании приняли участие 110 женщин: забеременевшие первым ребенком, вторым ребенком, а также те, кто никогда не был беременной. До зачатия и вскоре после родов участницам проводили МРТ головного мозга и анализировали изменения структуры и работы нейронных сетей.

Таким образом ученые выяснили, что и первая, и вторая беременность сопровождаются уменьшением объема серого вещества в ряде областей мозга по сравнению с контрольной группой. При первой беременности изменения были более выраженными: затронутая область была примерно на 79% больше, чем при второй, а среднее снижение объема составляло около 3,1%. При второй беременности снижение также было значительным, но менее выраженным — около 2,8%.

Также исследователи пришли к выводу, что во время первой беременности сильнее всего меняются участки мозга, которые связаны с внутренними размышлениями, эмоциями, пониманием себя и других людей, а также с принятием решений и контролем поведения.

Во время второй беременности эти же зоны тоже меняются, но уже не так сильно. Ученые предполагают, что основные перестройки происходят именно тогда, когда женщина становится мамой впервые, а при второй беременности мозг «донастраивается».

При этом во время второй беременности более заметно меняются области, которые отвечают за внимание, движение и управление телом. Это может говорить о том, что мозг становится более гибким в этих системах и по-другому адаптируется к новым нагрузкам.

С помощью компьютерного анализа ученые смогли с точностью до 80% отличить женщин, переживших первую и вторую беременность, только по изменениям объема серого вещества. Различия между беременными участницами и теми, кто никогда не были беременны, определялись еще точнее.

После родов объем мозга частично восстанавливался, однако полностью к исходным значениям не возвращался. При этом время, прошедшее с рождения первого ребенка, не влияло на характер изменений во время второй беременности, говорится в исследовании.

Авторы подчеркивают, что вторая беременность уникально трансформирует мозг женщины и связана как с повторением, так и с новыми нейробиологическими изменениями.

