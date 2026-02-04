СМИ: «дыра» в российском бюджете может оказаться почти втрое больше запланированной

По итогам 2026 года дефицит российского бюджета может превысить запланированный почти в три раза. Об этом пишет американское агентство Reuters, ссылаясь на расчеты близкого к правительству аналитического центра, не предназначенные для публикации.

Авторы документа поясняют, что «дыра» в российском бюджете может кратно вырасти из-за роста расходов и одновременного снижения нефтегазовых доходов страны.

«Бюджет, согласно расчетам, не доберет 18% нефтегазовых доходов. Его суммарные доходы окажутся ниже плановых на 6%: 37,9 триллиона рублей по сравнению с заложенными 40,3 триллиона рублей», — цитирует агентство свой источник.

В результате, согласно этим расчетам, расходы федерального бюджета в 2026 году превысят целевой показатель в 44,1 триллиона рублей на 4,1-8,4%.

«Таким образом, дефицит вместо плановых 1,6% будет находиться в диапазоне 3,5 – 4,4% ВВП», — говорится в документе. При этом издание уточняет, что больше дефицит российского бюджета был только на исходе мирового финансового кризиса в 2009 году, тогда он составил 6,4% ВВП.

4 февраля Минфин России опубликовал данные о нефтегазовых доходах страны в январе 2026 года. Они составили чуть меньше 400 миллиардов рублей, что оказалось вдвое ниже, чем в январе 2025 года, и примерно равно показателю пандемийного июля 2020 года.

Источник близкий к правительству России уточнил, что расчеты дефицита бюджета, о которых идет речь, были сделаны до того, как президент США Дональд Трамп заявил, что убедил Индию прекратить закупки российской нефти.

В то же время, по словам собеседника агентства, аналитики исходили из того, что объем закупок Индией российской нефти снизится на 30%.