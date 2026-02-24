Избитую в метро россиянку решили проверить на «оскорбление чувств верующих»

Агрессивно настроенный мужчина 3 февраля избил в метро жительницу Москвы Нину Кошкину. Он домогался в вагоне до девушек, а когда Кошкина решила за них заступиться, то сломал ей нос. Теперь сотрудники Центра «Э» решили проверить женщину на «оскорбление чувств верующих», сообщает «Верстка».

В рапорте младшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму при московском метрополитене от 11 февраля, как пишет издание, отмечено, что он на странице Кошкиной во «ВКонтакте» обнаружил фото. На нем «неустановленное лицо в темной одежде демонстрирует перевернутый крест между ног на фоне нижнего белья».

Представитель «Национального общественного Центра экспертиз» Татьяна Троицкая провела психолого-лингвистическое исследование. Она заключила, что в изображении содержатся «уничижительное отношение к религиозным догматам» и «кощунственное переосмысление» культовых предметов христианской религии.

«На фото представлена женщина, сидящая на книге в темно переплете (Библия), в темном платье и колготках, с раздвинутыми ногами так, чтобы предстать перед зрителями в так называемом образе «развратной монашки». Поза и жесты носят сексуализированный характер — позирующая намекает на совершение аутоэротических действий при помощи культового предмета», — приводит слова экспертизы «Верстка».

При этом фотография была опубликована еще в ноябре 2015 года. Однако сотрудник Центра «Э» написал, что усматривает в действиях неустановленного лица признаки публичного осквернения предметов религиозного почитания (части 2 статьи 5.26 КоАП). За это гражданам России грозит либо штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

После нападения на Кошкину мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело, а у женщины диагностировали оскольчатый перелом носа.