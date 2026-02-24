EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Избитую в метро россиянку решили проверить на «оскорбление чувств верующих»

2 минуты чтения 01:39 24 февраля
Избитую в метро россиянку решили проверить на «оскорбление чувств верующих»

Агрессивно настроенный мужчина 3 февраля избил в метро жительницу Москвы Нину Кошкину. Он домогался в вагоне до девушек, а когда Кошкина решила за них заступиться, то сломал ей нос. Теперь сотрудники Центра «Э» решили проверить женщину на «оскорбление чувств верующих», сообщает «Верстка».

В рапорте младшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму при московском метрополитене от 11 февраля, как пишет издание, отмечено, что он на странице Кошкиной во «ВКонтакте» обнаружил фото. На нем «неустановленное лицо в темной одежде демонстрирует перевернутый крест между ног на фоне нижнего белья».

Представитель «Национального общественного Центра экспертиз» Татьяна Троицкая провела психолого-лингвистическое исследование. Она заключила, что в изображении содержатся «уничижительное отношение к религиозным догматам» и «кощунственное переосмысление» культовых предметов христианской религии. 

«Никакого сожаления ни к чему»
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
Криминал18 минут чтения

«На фото представлена женщина, сидящая на книге в темно переплете (Библия), в темном платье и колготках, с раздвинутыми ногами так, чтобы предстать перед зрителями в так называемом образе «развратной монашки». Поза и жесты носят сексуализированный характер — позирующая намекает на совершение аутоэротических действий при помощи культового предмета», — приводит слова экспертизы «Верстка».

При этом фотография была опубликована еще в ноябре 2015 года. Однако сотрудник Центра «Э» написал, что усматривает в действиях неустановленного лица признаки публичного осквернения предметов религиозного почитания (части 2 статьи 5.26 КоАП). За это гражданам России грозит либо штраф от 30 до 50 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

После нападения на Кошкину мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело, а у женщины диагностировали оскольчатый перелом носа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:«Верстка»

Посмотрите другие материалы

Щенок помог найти маньяка
Криминал
Щенок помог найти маньяка
Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека
00:01 24 февраля
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Общество
Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей
Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин
00:01
Самое громкое исчезновение Италии
Криминал
Самое громкое исчезновение Италии
Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского
01:01 22 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01 20 февраля
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине