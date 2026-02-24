Российские солдаты впервые рассказали о казнях сослуживцев

Двое российских солдат стали свидетелями того, как командиры расстреливали их сослуживцев, отказавшихся выполнять приказ. Об этом военные рассказали Би-би-си.

Один из собеседников журналистов, 34-летний Дмитрий, сообщил, что в октябре 2022 года попал под мобилизацию в Москве и смог пойти на войну в качестве санитара, хотя у него не было медицинского опыта. Позже его перевели в подразделение, которое эвакуирует с линии фронта раненых солдат.

По словам Дмитрия, он видел, как солдата казнили по приказу полковника Алексея Ксенофонтова, который в 2024 году получил звание «Героя России»: «Я вижу это — [расстрел происходил] в двух-трех метрах [от меня]… щелк, клац, бах».

Щенок помог найти маньяка Убийца отрезал жертвам грудь, а за его преступление посадили другого человека Криминал 13 минут чтения

Также военный заявил, что видел тела 20 своих сослуживцев, лежащие в яме с пулевыми ранениями после «обнуления» — так россияне, участвующие в войне с Украиной, называют убийство своих.

Военный из другого подразделения, 35-летний Илья из Кунгура Пермской области, рассказал журналистам, что в мае 2024 года полиция пришла к его родителям и сообщила, что их сына призвали в армию. Из Перми он отправился на фронт вместе с еще 78 мужчинами, большинство из которых были пьяны.

Многих из тех, кто был с Ильей, сразу по прибытии отправили на передовую. Россиянину удалось не попасть в их число — в итоге военный занимался опознанием и подсчетом погибших военных.

Он сообщил, что стал свидетелем того, как его командир сам застрелил четырех человек. Один человек был убит в Пантелеймоновке Донецкой области, еще трое — в Новоазовске в том же регионе. Илья сказал, что знал казненных. Перед убийством, по его словам, один из солдат кричал: «Не убивайте, я сделаю все, что угодно».

Мы с подругой построили совместный быт и бизнес — нам хорошо без мужей Это лучшие отношения в нашей жизни. Мы не готовы оставить друг друга ради каких попало мужчин Общество 11 минут чтения

По данным Би-би-си, российские военные впервые с начала войны открыто рассказали о казнях сослуживцев на фронте. Дмитрий, Илья и еще двое российских военных — Денис и офицер, чье имя не называется — также рассказали журналистам, что отказавшихся идти в бой и подчиняться другим приказам подвергали унижению и пыткам.

По словам Ильи, его за отказ идти на передовую пытали, а также мочились на него. Сослуживцев военного пытали электрическим током, морили голодом, а затем заставляли идти в бой без оружия. Россиянин предоставил журналистам документы, что он оказался единственным выжившим среди 79 человек, прибывших на фронт из Перми.

Би-би-си также удалось поговорить с офицером, который прослужил в российской армии 17 лет. Мужчина, имя которого не называется, заявил, что разговаривал с участником «эскадрона смерти», посланного, чтобы «добить выживших» офицеров.

Самое громкое исчезновение Италии Две 15-летних девушки пропали в Риме. Их похищение связывали со Штази, мафией и даже покушением на папу римского Криминал 13 минут чтения

Еще один россиянин, 27-летний Денис, рассказал журналистам, что после повышения отказался отправлять своих подчиненных в «мясные штурмы». Тогда его отправили в импровизированную тюрьму в поселке Зайцево Донецкой области, где пытали электрическим током.