Экономика

Доходы России от продажи нефти рухнули до довоенного уровня

2 минуты чтения 15:58

Доходы Москвы от экспорта энергоресурсов сократились, несмотря на рост объемов поставок нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков.

По данным некоммерческого Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), за 12 месяцев, завершившихся 24 февраля 2026 года, Россия получила 193 миллиарда евро от экспорта нефти, газа, угля и нефтепродуктов. Это на 27% меньше по сравнению с сопоставимым периодом до начала военных действий.

Санкции западных стран пока не привели к снижению объемов нефтяного экспорта, однако вынудили Москву продавать сырье по более низким ценам, говорится в материале. По данным CREA, доходы Кремля от экспорта сырой нефти за последний год уменьшились на 18% в годовом выражении, несмотря на то что объем поставок оказался на 6% выше довоенного уровня и составил 215 миллионов тонн.

После того, как Индия под давлением США отказалась от закупок российской нефти, поставки сырья нарастил Китай, писало ранее агентство Bloomberg. По данным сервиса по отслеживанию судов, поставки российской нефти в китайские порты в первые 18 дней февраля выросли до 2,09 миллиона баррелей в сутки против 1,72 миллиона в январе и 1,39 миллиона в декабре. Этот рост компенсировал снижение поставок в Индию, говорится в материале Bloomberg от 24 февраля.

При этом рост поставок нефти в Китай вынудил Россию перестроить цепочку поставок, отметило агентство. Теперь Москве приходится перегружать сырье с небольших танкеров на сверхкрупные, способные перевозить до двух миллионов баррелей, следует из данных аналитических платформ Vortexa Ltd. и Kpler, на которые ссылаются журналисты.

Так, с декабря 2025 года около 6,3–6,9 миллиона баррелей нефти марки Urals были перевезены на небольших суднах через европейские воды и Суэцкий канал в Красное море, а затем перегружены на четыре сверхкрупных нефтяных танкера. Агентство отметило что использование больших кораблей, которые могут быть использованы как плавучие хранилища, экономически оправдано из-за большей протяженности маршрута до Китая.

