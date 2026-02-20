Россия нашла замену отказавшейся от ее нефти Индии

Китай стал активно наращивать закупки российской нефти, от которой из-за давления США отказалась Индия. Bloomberg со ссылкой на собранные данные отслеживания судов пишет, что за первые 18 дней февраля поставки российской нефти в китайские порты выросли до 2,09 миллиона баррелей в сутки.
Агентство отмечает, что России крайне необходимы покупатели нефти на фоне приближения четвертой годовщины войны в Украине. Из-за сокращения закупок Индией в море скопились танкеры с миллионами баррелей российской нефти.
Однако рост поставок в Китай более чем компенсировал сокращение поставок в Индию. В январе объемы экспорта в китайские порты составляли около 1,72 миллиона баррелей в сутки, а в декабре — 1,39 миллиона. Таким образом, Китай фактически занял место Индии как ключевого покупателя морских партий российской нефти.
Сообщается, что переориентация потоков затронула все основные экспортные сорта. По данным Bloomberg, в декабре 2025 года поставки нефти Urals в Китай достигли рекордных с 2018 года 600 тысяч баррелей в сутки. При этом, как отмечается, более 20 партий все еще находятся в пути, поэтому показатели могут быть выше.
Существенную роль сыграли и большие скидки на российскую нефть. По словам трейдеров, стоимость Urals с поставкой в Китай опускалась до 12 долларов за баррель.
«Китай сейчас пользуется огромными льготами для импорта российской нефти, поскольку является последней инстанцией для сбыта любой нереализованной нефти», — заявила старший аналитик нефтяного рынка в Sparta Commodities SA Джун Го.
По ее словам, с учетом напряженной геополитической обстановки Китай, возможно, будет просто накапливать эти объемы.
Однако доставка партий в Китай оказалась сложной с логистической точки зрения. Маршрут из балтийских портов до Китая примерно на пять тысяч морских миль длиннее, чем до западного побережья Индии. Из-за задержек часть танкеров была вынуждена неделями простаивать у берегов Омана, в Суэцком заливе и в районе Индонезии.
На этом фоне объем российской нефти, простаивающей в море, вырос примерно до 140 миллионов баррелей.