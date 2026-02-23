Стали известны сроки новых переговоров между Россией и Украиной

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что новый раунд мирных переговоров с Россией может состояться уже в конце этой недели, до 28 февраля, сообщает «Новини.LIVE».

Буданов входил в состав украинской делегации во время трехсторонней дипломатической встречи в Женеве, которая состоялась 17 и 18 февраля между Россией, Украиной и США. Он заявил, что Кремль продолжает требовать территорию Донецкой области. По словам Буданова, это главное и фактически единственное требование Кремля: «Отдайте нам Донбасс — это их позиция».

Однако глава Офиса президента отметил, что, хотя позиции сторон остаются принципиально разными, российская делегация ведет себя «сдержанно, вежливо и профессионально, соблюдая дипломатический протокол». Буданов также поделился общим впечатлением от последних встреч в рамках мирных переговоров. Он высказался с осторожным оптимизмом, отметив, что переговоры по военному направлению были содержательными.

В свою очередь, источник ТАСС заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться в четверг, 26 февраля. При этом место, где встретятся делегации, пока точно неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский высказывался за продолжение разговора в швейцарской Женеве.

Издание The Wall Street Journal писало, что реальная цель России и Украины на мирных переговорах, проходивших в Абу-Даби и Женеве, заключалась в том, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа. Стороны не хотят создать впечатление, что именно они мешают заключению мирного соглашения.