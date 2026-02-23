EN
Стали известны сроки новых переговоров между Россией и Украиной

2 минуты чтения 21:58

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал, что новый раунд мирных переговоров с Россией может состояться уже в конце этой недели, до 28 февраля, сообщает «Новини.LIVE».

Буданов входил в состав украинской делегации во время трехсторонней дипломатической встречи в Женеве, которая состоялась 17 и 18 февраля между Россией, Украиной и США. Он заявил, что Кремль продолжает требовать территорию Донецкой области. По словам Буданова, это главное и фактически единственное требование Кремля: «Отдайте нам Донбасс — это их позиция».

Однако глава Офиса президента отметил, что, хотя позиции сторон остаются принципиально разными, российская делегация ведет себя «сдержанно, вежливо и профессионально, соблюдая дипломатический протокол». Буданов также поделился общим впечатлением от последних встреч в рамках мирных переговоров. Он высказался с осторожным оптимизмом, отметив, что переговоры по военному направлению были содержательными.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

В свою очередь, источник ТАСС заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться в четверг, 26 февраля. При этом место, где встретятся делегации, пока точно неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский высказывался за продолжение разговора в швейцарской Женеве.

Издание The Wall Street Journal писало, что реальная цель России и Украины на мирных переговорах, проходивших в Абу-Даби и Женеве, заключалась в том, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа. Стороны не хотят создать впечатление, что именно они мешают заключению мирного соглашения.

